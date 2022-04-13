https://ria.ru/20220413/plen-1783263198.html

Украинские военные сдаются из-за гуманного отношения, заявил Аксенов

Украинские военные сдаются из-за гуманного отношения, заявил Аксенов - РИА Новости, 13.04.2022

Украинские военные сдаются из-за гуманного отношения, заявил Аксенов

Более тысячи украинских морпехов в Мариуполе сдались в плен, потому что знают о гуманном отношении к военнопленным со стороны российских войск, считает глава... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:47

2022-04-13T10:47

2022-04-13T10:47

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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россия

мариуполь

вооруженные силы украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Более тысячи украинских морпехов в Мариуполе сдались в плен, потому что знают о гуманном отношении к военнопленным со стороны российских войск, считает глава Крыма Сергей Аксенов.В Минобороны РФ ранее подтвердили, что в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции ДНР в Мариуполе более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен."Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе. Они знают, что наши воины относятся к пленным по-человечески, не пытают их, не убивают и не унижают. Наша армия и наша страна всегда отличались гуманным отношением к пленным. Это соответствует всем человеческим и божественным законам. Тот, кто сражается за правое дело, поступать по-другому не может. А те, кто издевается над пленными, кто радуется убийствам мирных людей, сами подписывают себе приговор", - написал Аксенов в Telegram.Глава республики призвал военнослужащих ВСУ последовать примеру их боевых товарищей. У народов России и Украины один общий враг – преступный киевский режим и его западные хозяева, этот враг обязательно будет разбит, отметил он."Просто задайте себе вопрос: за кого вы воюете? Действия киевской власти ясно показывают, что она не считает за людей не только жителей Донбасса. На самом деле украинским политикам не жалко ни Украину, ни украинский народ, потому что для них это чужая страна и чужой народ. Украина для этих подонков - не более чем территория, а украинцы - расходный материал", - добавил Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/plen-1783249419.html

https://ria.ru/20220413/plen-1783262697.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, в мире