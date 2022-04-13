Украинские военные сдаются из-за гуманного отношения, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: украинские военные в Мариуполе сдаются из-за гуманного отношения
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Более тысячи украинских морпехов в Мариуполе сдались в плен, потому что знают о гуманном отношении к военнопленным со стороны российских войск, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
"Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе. Они знают, что наши воины относятся к пленным по-человечески, не пытают их, не убивают и не унижают. Наша армия и наша страна всегда отличались гуманным отношением к пленным. Это соответствует всем человеческим и божественным законам. Тот, кто сражается за правое дело, поступать по-другому не может. А те, кто издевается над пленными, кто радуется убийствам мирных людей, сами подписывают себе приговор", - написал Аксенов в Telegram.
"Просто задайте себе вопрос: за кого вы воюете? Действия киевской власти ясно показывают, что она не считает за людей не только жителей Донбасса. На самом деле украинским политикам не жалко ни Украину, ни украинский народ, потому что для них это чужая страна и чужой народ. Украина для этих подонков - не более чем территория, а украинцы - расходный материал", - добавил Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.