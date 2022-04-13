https://ria.ru/20220413/piotrovskiy-1783318418.html

Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма

Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма - РИА Новости, 13.04.2022

Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма

Музеи создают продукт интеллектуального туризма, сказал глава Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции "Цикл мероприятий по продвижению лучших практик... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:21

2022-04-13T14:21

2022-04-13T14:21

культура

новости культуры

россия

музеи

выставки

государственный эрмитаж

михаил пиотровский

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155002/53/1550025389_0:190:2961:1856_1920x0_80_0_0_bb2ec8ce572527d4889a0e83d29774ee.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Музеи создают продукт интеллектуального туризма, сказал глава Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции "Цикл мероприятий по продвижению лучших практик региональных и муниципальных музеев".По его словам, такого рода поездки изменят структуру туризма, а также станут экономическим основанием для его возрождения в России.Всероссийский проект "Музейные маршруты России" был запущен Минкультуры РФ в 2021 году. Основная цель проекта — добиться роста посещаемости музеев, в том числе в низкий сезон. В ходе проекта были проведены мероприятия в девяти городах: Калуге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Туле, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске.

https://ria.ru/20220317/ermitazh-1778714981.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, музеи, выставки, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, новости - туризм