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Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма - РИА Новости, 13.04.2022
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Культура
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Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма
Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма - РИА Новости, 13.04.2022
Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма
Музеи создают продукт интеллектуального туризма, сказал глава Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции "Цикл мероприятий по продвижению лучших практик... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:21
2022-04-13T14:21
культура
новости культуры
россия
музеи
выставки
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
новости - туризм
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Музеи создают продукт интеллектуального туризма, сказал глава Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции "Цикл мероприятий по продвижению лучших практик региональных и муниципальных музеев".По его словам, такого рода поездки изменят структуру туризма, а также станут экономическим основанием для его возрождения в России.Всероссийский проект "Музейные маршруты России" был запущен Минкультуры РФ в 2021 году. Основная цель проекта — добиться роста посещаемости музеев, в том числе в низкий сезон. В ходе проекта были проведены мероприятия в девяти городах: Калуге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Туле, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске.
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новости культуры, россия, музеи, выставки, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, новости - туризм
14:21 13.04.2022
 
Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма

Глава Эрмитажа Пиотровский заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Музеи создают продукт интеллектуального туризма, сказал глава Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции "Цикл мероприятий по продвижению лучших практик региональных и муниципальных музеев".

"Сейчас очень важен индивидуальный турист, который должен быть хорошо подготовлен. (...) Мы возвращаемся во времена интеллектуального туризма, когда людям нужен интеллектуальный продукт, созданный музеями", — говорит Пиотровский.

По его словам, такого рода поездки изменят структуру туризма, а также станут экономическим основанием для его возрождения в России.
Всероссийский проект "Музейные маршруты России" был запущен Минкультуры РФ в 2021 году. Основная цель проекта — добиться роста посещаемости музеев, в том числе в низкий сезон. В ходе проекта были проведены мероприятия в девяти городах: Калуге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Туле, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции на тему 165-летие открытия для публичных посещений Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 18:54Культура
Гендиректор Эрмитажа обратился к руководителям главных мировых музеев
 
КультураНовости культурыРоссияМузеиВыставкиГосударственный ЭрмитажМихаил ПиотровскийНовости - Туризм
 
 
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