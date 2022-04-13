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Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма
Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма - РИА Новости, 13.04.2022
Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма
Музеи создают продукт интеллектуального туризма, сказал глава Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции "Цикл мероприятий по продвижению лучших практик... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:21
2022-04-13T14:21
2022-04-13T14:21
культура
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музеи
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государственный эрмитаж
михаил пиотровский
новости - туризм
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Музеи создают продукт интеллектуального туризма, сказал глава Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции "Цикл мероприятий по продвижению лучших практик региональных и муниципальных музеев".По его словам, такого рода поездки изменят структуру туризма, а также станут экономическим основанием для его возрождения в России.Всероссийский проект "Музейные маршруты России" был запущен Минкультуры РФ в 2021 году. Основная цель проекта — добиться роста посещаемости музеев, в том числе в низкий сезон. В ходе проекта были проведены мероприятия в девяти городах: Калуге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Туле, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, музеи, выставки, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, новости - туризм
Глава Эрмитажа заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма
Глава Эрмитажа Пиотровский заявил, что музеи создают продукт интеллектуального туризма
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Музеи создают продукт интеллектуального туризма, сказал глава Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции "Цикл мероприятий по продвижению лучших практик региональных и муниципальных музеев".
"Сейчас очень важен индивидуальный турист, который должен быть хорошо подготовлен. (...) Мы возвращаемся во времена интеллектуального туризма, когда людям нужен интеллектуальный продукт, созданный музеями", — говорит Пиотровский.
По его словам, такого рода поездки изменят структуру туризма, а также станут экономическим основанием для его возрождения в России.
Всероссийский проект "Музейные маршруты России" был запущен Минкультуры РФ в 2021 году. Основная цель проекта — добиться роста посещаемости музеев, в том числе в низкий сезон. В ходе проекта были проведены мероприятия в девяти городах: Калуге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Туле, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске.