https://ria.ru/20220413/peregovory-1783346736.html

Мединский продолжает переговоры с Украиной, заявил Песков

Мединский продолжает переговоры с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022

Мединский продолжает переговоры с Украиной, заявил Песков

Помощник президента России Владимир Мединский ведет напряженную работу как переговорщик с Украиной, но пока заявлять не о чем, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:52

2022-04-13T15:52

2022-04-13T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

украина

владимир мединский

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский ведет напряженную работу как переговорщик с Украиной, но пока заявлять не о чем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Заявления делаются по мере того, как поступает информация и как появляются поводы для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782688869.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, владимир мединский, дмитрий песков