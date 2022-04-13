https://ria.ru/20220413/peregovory-1783346736.html
Мединский продолжает переговоры с Украиной, заявил Песков
Мединский продолжает переговоры с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022
Мединский продолжает переговоры с Украиной, заявил Песков
Помощник президента России Владимир Мединский ведет напряженную работу как переговорщик с Украиной, но пока заявлять не о чем, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:52
2022-04-13T15:52
2022-04-13T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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россия
украина
владимир мединский
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский ведет напряженную работу как переговорщик с Украиной, но пока заявлять не о чем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Заявления делаются по мере того, как поступает информация и как появляются поводы для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782688869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, владимир мединский, дмитрий песков
15:52 13.04.2022 (обновлено: 15:57 13.04.2022)
Мединский продолжает переговоры с Украиной, заявил Песков
Песков: Мединский продолжает работу как переговорщик, но пока заявлять не о чем