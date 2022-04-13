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Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину - РИА Новости, 13.04.2022
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Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину
Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину - РИА Новости, 13.04.2022
Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после разговора с украинским коллегой решил посетить Украину. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:43
2022-04-13T10:43
в мире
грузия
украина
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ТБИЛИСИ, 13 апр - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после разговора с украинским коллегой решил посетить Украину.Ранее Папуашвили сообщал, что из-за разногласий с украинскими властями он считал неуместным посещение Украины."В течение последних дней у меня была интенсивная и дружеская коммуникация с председателем Рады Русланом Стефанчуком... Мой коллега вновь подтвердил свое желание принять меня на Украине... Наше общение, а также его вчерашнее интервью телекомпании "Имеди" убедили меня в том, что есть способ разрешить все неудобства и недоразумения. Имея это в виду, я провел переговоры со всеми другими лидерами (правящей - ред.) партии, и мы все согласились, что мой визит на Украину может сыграть важную роль в решении этих вопросов", - сказано в заявлении спикера.По его словам, он уже подтвердил украинской стороне готовность к визиту.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили ранее сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации Украины. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси. Также недавно украинской стороной была распространена информация о том, что Грузия якобы предоставляет РФ свою территорию для осуществления контрабанды военной техники и запчастей. В Тбилиси считают, что на украинское правительство оказывают влияние соратники экс-президент Михаила Саакашвили, которые находятся на Украине.
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в мире, грузия, украина
10:43 13.04.2022
 
Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о намерении посетить Украину

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Заседание парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 апр - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после разговора с украинским коллегой решил посетить Украину.
Ранее Папуашвили сообщал, что из-за разногласий с украинскими властями он считал неуместным посещение Украины.
"В течение последних дней у меня была интенсивная и дружеская коммуникация с председателем Рады Русланом Стефанчуком... Мой коллега вновь подтвердил свое желание принять меня на Украине... Наше общение, а также его вчерашнее интервью телекомпании "Имеди" убедили меня в том, что есть способ разрешить все неудобства и недоразумения. Имея это в виду, я провел переговоры со всеми другими лидерами (правящей - ред.) партии, и мы все согласились, что мой визит на Украину может сыграть важную роль в решении этих вопросов", - сказано в заявлении спикера.
По его словам, он уже подтвердил украинской стороне готовность к визиту.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили ранее сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации Украины. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси. Также недавно украинской стороной была распространена информация о том, что Грузия якобы предоставляет РФ свою территорию для осуществления контрабанды военной техники и запчастей. В Тбилиси считают, что на украинское правительство оказывают влияние соратники экс-президент Михаила Саакашвили, которые находятся на Украине.
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