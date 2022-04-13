https://ria.ru/20220413/papuashvili-1783262382.html

Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину

Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину - РИА Новости, 13.04.2022

Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после разговора с украинским коллегой решил посетить Украину. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:43

2022-04-13T10:43

2022-04-13T10:43

в мире

грузия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155844/54/1558445411_0:239:2791:1809_1920x0_80_0_0_23664f7772373741c6d95304f35deb76.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после разговора с украинским коллегой решил посетить Украину.Ранее Папуашвили сообщал, что из-за разногласий с украинскими властями он считал неуместным посещение Украины."В течение последних дней у меня была интенсивная и дружеская коммуникация с председателем Рады Русланом Стефанчуком... Мой коллега вновь подтвердил свое желание принять меня на Украине... Наше общение, а также его вчерашнее интервью телекомпании "Имеди" убедили меня в том, что есть способ разрешить все неудобства и недоразумения. Имея это в виду, я провел переговоры со всеми другими лидерами (правящей - ред.) партии, и мы все согласились, что мой визит на Украину может сыграть важную роль в решении этих вопросов", - сказано в заявлении спикера.По его словам, он уже подтвердил украинской стороне готовность к визиту.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили ранее сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации Украины. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси. Также недавно украинской стороной была распространена информация о том, что Грузия якобы предоставляет РФ свою территорию для осуществления контрабанды военной техники и запчастей. В Тбилиси считают, что на украинское правительство оказывают влияние соратники экс-президент Михаила Саакашвили, которые находятся на Украине.

https://ria.ru/20220412/baramidze-1783036485.html

грузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, украина