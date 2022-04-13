https://ria.ru/20220413/pamyatniki-1783407230.html
СК завел дела из-за осквернения советских памятников в Эстонии и Литве
СК завел дела из-за осквернения советских памятников в Эстонии и Литве - РИА Новости, 13.04.2022
СК завел дела из-за осквернения советских памятников в Эстонии и Литве
Следственный комитет России возбудил пять уголовных дал в связи с осквернением памятников советским воинам в Эстонии, Болгарии и Литве, сообщается в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T20:07
2022-04-13T20:07
2022-04-13T20:40
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил пять уголовных дал в связи с осквернением памятников советским воинам в Эстонии, Болгарии и Литве, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным следственным управлением СК России возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений... уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе Добрич на северо-востоке Болгарии был осквернен памятник советским воинам-освободителям. Группа молодых людей облила монумент красной краской, после чего сделала на нем непристойные надписи. Кроме того, в парке Раху в городе Тапа (Эстония) злоумышленники осквернили памятник на братской могиле советского воинского захоронения.Помимо этого, в Литве установлены три факта осквернения памятников советским воинам-освободителям. В городе Мариямполе 7 апреля после нанесения зеленой краски и темной жидкости был поврежден памятник советским солдатам. Подобным образом также были осквернены памятники советским солдатам в городе Шета Кедайнского района и в городе Куркляй Аникщяйского района.
https://ria.ru/20220412/pamyatnik-1783219999.html
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следственный комитет россии (ск рф), болгария, литва, эстония, европа, в мире, происшествия
20:07 13.04.2022 (обновлено: 20:40 13.04.2022)
СК завел дела из-за осквернения советских памятников в Эстонии и Литве
СК завел уголовные дела после осквернения советских памятников в Эстонии, Болгарии и Литве