https://ria.ru/20220413/oruzhie-1783378115.html

Глава ЦАМТО назвал слухи о поставках иранского оружия в Россию вбросом

Глава ЦАМТО назвал слухи о поставках иранского оружия в Россию вбросом - РИА Новости, 13.04.2022

Глава ЦАМТО назвал слухи о поставках иранского оружия в Россию вбросом

Россия один из мировых лидеров в оружейной сфере, информация о закупках военной техники у третьих стран – "вброс", направленный на дискредитацию ВС РФ и... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:40

2022-04-13T17:40

2022-04-13T17:40

россия

цамто

игорь коротченко

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия один из мировых лидеров в оружейной сфере, информация о закупках военной техники у третьих стран – "вброс", направленный на дискредитацию ВС РФ и "оборонки", заявил РИА Новости в среду директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Так он прокомментировал публикацию британской газеты The Guardian, согласно которой Россия получает боеприпасы и оружие, в том числе советские гранатометы РПГ и иранские комплексы ПВО "Бавар" (как ранее заявляли в Тегеране, является аналогом российской С-300), которые ей якобы нужны для продолжения спецоперации на Украине.Согласно статье, данная техника поставляется России через "сети контрабанды" со складов проиранских группировок в Ираке и вооруженных сил самой исламской республики."Это не более чем информационный вброс, причем достаточно плохо аргументированный, который направлен с одной стороны на дискредитацию военной спецоперации России на Украине, а с другой – это попытка подорвать репутацию российского оборонно-промышленного комплекса. В области производства обычных вооружений, в том числе номенклатуры для Сухопутных войск, ВС РФ обладают всеми необходимыми ресурсами и средствами, поэтому не нуждаются в каком-либо реэкспорте вооружений", - сказал Коротченко.Директор ЦАМТО отметил, что Россия в состоянии без опоры на кого-либо производить всю номенклатуру вооружений Сухопутных войск, которые необходимы "в том числе для осуществления задач военной спецоперации"."То же самое касается и приобретения каких-либо иранских комплексов ПВО: Россия является одним из мировых лидеров в сфере разработки и серийного производства систем противовоздушной обороны. В российской армии в достаточном количестве есть все необходимые системы ПВО Сухопутных войск, в том числе "Тор-М2", "Бук-М3" и комплексов прежних модификаций", - подчеркнул собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 13 апреля, с начала операции уничтожено 89% танков и других бронированных машин Украины (2169 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 85% военных самолетов (130 из 152), 69% парка вертолетов (103 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.

https://ria.ru/20220404/vooruzhenie-1781689295.html

https://ria.ru/20220315/tsirkon-1778180138.html

https://ria.ru/20220223/oruzhie-1774517086.html

https://ria.ru/20220412/ukraina-1783120042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, цамто, игорь коротченко, иран, в мире, оружие, вооружение, вооруженные силы рф