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Германия и ее союзники продолжат поставлять оружие Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/oruzhie-1783355262.html
Германия и ее союзники продолжат поставлять оружие Украине, заявил Шольц
Германия и ее союзники продолжат поставлять оружие Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 13.04.2022
Германия и ее союзники продолжат поставлять оружие Украине, заявил Шольц
Германия продолжит поставки оружия Украине в тесной координации с союзниками, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:24
2022-04-13T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
украина
олаф шольц
нато
донбасс
оружие
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Германия продолжит поставки оружия Украине в тесной координации с союзниками, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Часть политиков ФРГ критикует правительство страны за то, что, по их мнению, оно недостаточно быстро и в недостаточных объемах поддерживает Украину оружием, в частности, не поставила тяжелое оружие, несмотря на просьбы Киева."Мы поставляем (оружие), му уже поставили (оружие), и мы будем поставлять. Мы будем это делать в тесной координации с союзниками, мы не будем делать это в одиночку, Германия не будет действовать отличным от других стран образом", - заявил Шольц в интервью телерадиокомпании RBB.Он отверг критику, что Германия поставляет оружие менее охотно, чем страны Восточной Европы, пояснив, что у тех больше советского оружия, которое можно оперативно поставить Украине. Шольц отметил, что Германия и Украина вместе составили список вооружений, которые может поставить немецкий ВПК. Он подчеркнул, в частности, что немецкие власти должны учитывать, что лоббистские структуры не должны влиять на эти вопросы, кроме того, необходимо учитывать сложности с тем, что нужно гарантировать, чтобы немецкие солдаты не ездили на территорию Украины для поставок запчастей, обслуживания техники. Шольц в этой связи подчеркнул, что Германия должна внимательно соблюдать принцип, что она как страна НАТО "не должна стать стороной конфликта".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782963576.html
https://ria.ru/20220413/germaniya-1783335123.html
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украина, олаф шольц, нато, донбасс, оружие
16:24 13.04.2022 (обновлено: 16:30 13.04.2022)
 
Германия и ее союзники продолжат поставлять оружие Украине, заявил Шольц

Канцлер Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять вместе с союзниками оружие Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Германия продолжит поставки оружия Украине в тесной координации с союзниками, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Часть политиков ФРГ критикует правительство страны за то, что, по их мнению, оно недостаточно быстро и в недостаточных объемах поддерживает Украину оружием, в частности, не поставила тяжелое оружие, несмотря на просьбы Киева.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 17:52
Евросоюз увеличит поставки оружия Украине
"Мы поставляем (оружие), му уже поставили (оружие), и мы будем поставлять. Мы будем это делать в тесной координации с союзниками, мы не будем делать это в одиночку, Германия не будет действовать отличным от других стран образом", - заявил Шольц в интервью телерадиокомпании RBB.
Он отверг критику, что Германия поставляет оружие менее охотно, чем страны Восточной Европы, пояснив, что у тех больше советского оружия, которое можно оперативно поставить Украине. Шольц отметил, что Германия и Украина вместе составили список вооружений, которые может поставить немецкий ВПК. Он подчеркнул, в частности, что немецкие власти должны учитывать, что лоббистские структуры не должны влиять на эти вопросы, кроме того, необходимо учитывать сложности с тем, что нужно гарантировать, чтобы немецкие солдаты не ездили на территорию Украины для поставок запчастей, обслуживания техники. Шольц в этой связи подчеркнул, что Германия должна внимательно соблюдать принцип, что она как страна НАТО "не должна стать стороной конфликта".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 15:25
Канцлер Германии заявил, что пока не намерен посещать Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаОлаф ШольцНАТОДонбассОружие
 
 
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