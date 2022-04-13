https://ria.ru/20220413/oruzhie-1783355262.html

Германия и ее союзники продолжат поставлять оружие Украине, заявил Шольц

Германия и ее союзники продолжат поставлять оружие Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 13.04.2022

Германия и ее союзники продолжат поставлять оружие Украине, заявил Шольц

Германия продолжит поставки оружия Украине в тесной координации с союзниками, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:24

2022-04-13T16:24

2022-04-13T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

украина

олаф шольц

нато

донбасс

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096321_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_4cfeca90eb8e1c1ea22c41014ea13289.jpg

БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Германия продолжит поставки оружия Украине в тесной координации с союзниками, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Часть политиков ФРГ критикует правительство страны за то, что, по их мнению, оно недостаточно быстро и в недостаточных объемах поддерживает Украину оружием, в частности, не поставила тяжелое оружие, несмотря на просьбы Киева."Мы поставляем (оружие), му уже поставили (оружие), и мы будем поставлять. Мы будем это делать в тесной координации с союзниками, мы не будем делать это в одиночку, Германия не будет действовать отличным от других стран образом", - заявил Шольц в интервью телерадиокомпании RBB.Он отверг критику, что Германия поставляет оружие менее охотно, чем страны Восточной Европы, пояснив, что у тех больше советского оружия, которое можно оперативно поставить Украине. Шольц отметил, что Германия и Украина вместе составили список вооружений, которые может поставить немецкий ВПК. Он подчеркнул, в частности, что немецкие власти должны учитывать, что лоббистские структуры не должны влиять на эти вопросы, кроме того, необходимо учитывать сложности с тем, что нужно гарантировать, чтобы немецкие солдаты не ездили на территорию Украины для поставок запчастей, обслуживания техники. Шольц в этой связи подчеркнул, что Германия должна внимательно соблюдать принцип, что она как страна НАТО "не должна стать стороной конфликта".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782963576.html

https://ria.ru/20220413/germaniya-1783335123.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, олаф шольц, нато, донбасс, оружие