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В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области - РИА Новости, 13.04.2022
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В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области
В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области - РИА Новости, 13.04.2022
В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области
Главное управление МЧС по Белгородской области предостерегает жителей региона от фейков о введении наивысшего, "красного" уровня опасности на территории региона РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:04
2022-04-13T15:16
россия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области предостерегает жителей региона от фейков о введении наивысшего, "красного" уровня опасности на территории региона и призывает доверять только официальным данным.По информации ведомства, жители региона сообщают о звонках с неизвестных им номеров, зарегистрированных не в России. Звонящие представляются сотрудниками МЧС, сообщают, что в скором времени в области будет введён "красный" уровень опасности и рекомендуют людям подготовить запасы воды и не выходить из дома."Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Ее цель – посеять панику среди населения", - говорится в релизе.Ведомство рекомендует доверять только официальной информации.
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россия
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россия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:04 13.04.2022 (обновлено: 15:16 13.04.2022)
 
В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области

В МЧС предостерегли жителей Белгородской области от фейков о "красном" уровне опасности

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области предостерегает жителей региона от фейков о введении наивысшего, "красного" уровня опасности на территории региона и призывает доверять только официальным данным.
По информации ведомства, жители региона сообщают о звонках с неизвестных им номеров, зарегистрированных не в России. Звонящие представляются сотрудниками МЧС, сообщают, что в скором времени в области будет введён "красный" уровень опасности и рекомендуют людям подготовить запасы воды и не выходить из дома.
"Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Ее цель – посеять панику среди населения", - говорится в релизе.
Ведомство рекомендует доверять только официальной информации.
Хлопушка - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 19:41
В Белгородской области запретили использовать пиротехнику
 
РоссияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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