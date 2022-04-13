https://ria.ru/20220413/oproverzhenie-1783331159.html
В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области
В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области - РИА Новости, 13.04.2022
В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области
Главное управление МЧС по Белгородской области предостерегает жителей региона от фейков о введении наивысшего, "красного" уровня опасности на территории региона РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:04
2022-04-13T15:04
2022-04-13T15:16
россия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области предостерегает жителей региона от фейков о введении наивысшего, "красного" уровня опасности на территории региона и призывает доверять только официальным данным.По информации ведомства, жители региона сообщают о звонках с неизвестных им номеров, зарегистрированных не в России. Звонящие представляются сотрудниками МЧС, сообщают, что в скором времени в области будет введён "красный" уровень опасности и рекомендуют людям подготовить запасы воды и не выходить из дома."Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Ее цель – посеять панику среди населения", - говорится в релизе.Ведомство рекомендует доверять только официальной информации.
https://ria.ru/20220411/pirotekhnika-1782984184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:04 13.04.2022 (обновлено: 15:16 13.04.2022)
В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области
В МЧС предостерегли жителей Белгородской области от фейков о "красном" уровне опасности