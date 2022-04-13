https://ria.ru/20220413/oproverzhenie-1783331159.html

В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области

В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области - РИА Новости, 13.04.2022

В МЧС опровергли фейки о "красном" уровне опасности в Белгородской области

Главное управление МЧС по Белгородской области предостерегает жителей региона от фейков о введении наивысшего, "красного" уровня опасности на территории региона РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:04

2022-04-13T15:04

2022-04-13T15:16

россия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области предостерегает жителей региона от фейков о введении наивысшего, "красного" уровня опасности на территории региона и призывает доверять только официальным данным.По информации ведомства, жители региона сообщают о звонках с неизвестных им номеров, зарегистрированных не в России. Звонящие представляются сотрудниками МЧС, сообщают, что в скором времени в области будет введён "красный" уровень опасности и рекомендуют людям подготовить запасы воды и не выходить из дома."Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Ее цель – посеять панику среди населения", - говорится в релизе.Ведомство рекомендует доверять только официальной информации.

https://ria.ru/20220411/pirotekhnika-1782984184.html

россия

белгородская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)