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Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ - РИА Новости, 13.04.2022
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Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ
Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ - РИА Новости, 13.04.2022
Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ
Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:01
2022-04-13T20:44
в мире
смм обсе
обсе
донбасс
луганская народная республика
леонид пасечник
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам Пасечника, несмотря на окончание мандата, луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке решила продолжать деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР. "Как руководитель признанного Российской Федерацией государства я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года. То есть до 30 апреля все сотрудники миссии должны выехать за пределы Луганской Народной Республики", — написал глава ЛНР.По его словам, он уже отдал соответствующие поручения министерствам и ведомствам.Накануне аналогичное решение приняли власти ДНР. Деятельность миссии ОБСЕ в республике признана неправомерной, а пребывание ее представителей — нежелательным.Мандат СММ ОБСЕ на Украине истек 31 марта, причем все ее мониторинговые и отчетные функции прекратились еще 7 марта, когда весь международный персонал вывели за пределы Украины, ДНР и ЛHP. Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, Москва не поддержала продление мандата, так как руководство СММ откровенно подыгрывало Киеву, не выполняло предписание наладить нормальные рабочие контакты с властями и жителями Донбасса, не занималось толком и отслеживанием ситуации в сфере прав человека.
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в мире, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, леонид пасечник
18:01 13.04.2022 (обновлено: 20:44 13.04.2022)
 
Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ

Глава ЛНР Пасечник запретил работу миссии ОБСЕ на территории республики с 30 апреля

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Пасечника, несмотря на окончание мандата, луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке решила продолжать деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР.
"Как руководитель признанного Российской Федерацией государства я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года. То есть до 30 апреля все сотрудники миссии должны выехать за пределы Луганской Народной Республики", — написал глава ЛНР.
По его словам, он уже отдал соответствующие поручения министерствам и ведомствам.
Накануне аналогичное решение приняли власти ДНР. Деятельность миссии ОБСЕ в республике признана неправомерной, а пребывание ее представителей — нежелательным.
Мандат СММ ОБСЕ на Украине истек 31 марта, причем все ее мониторинговые и отчетные функции прекратились еще 7 марта, когда весь международный персонал вывели за пределы Украины, ДНР и ЛHP. Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, Москва не поддержала продление мандата, так как руководство СММ откровенно подыгрывало Киеву, не выполняло предписание наладить нормальные рабочие контакты с властями и жителями Донбасса, не занималось толком и отслеживанием ситуации в сфере прав человека.
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В миреСММ ОБСЕОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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