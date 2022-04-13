https://ria.ru/20220413/obse-1783384112.html

Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ

Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ - РИА Новости, 13.04.2022

Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ

Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:01

2022-04-13T18:01

2022-04-13T20:44

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луганская народная республика

леонид пасечник

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам Пасечника, несмотря на окончание мандата, луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке решила продолжать деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР. "Как руководитель признанного Российской Федерацией государства я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года. То есть до 30 апреля все сотрудники миссии должны выехать за пределы Луганской Народной Республики", — написал глава ЛНР.По его словам, он уже отдал соответствующие поручения министерствам и ведомствам.Накануне аналогичное решение приняли власти ДНР. Деятельность миссии ОБСЕ в республике признана неправомерной, а пребывание ее представителей — нежелательным.Мандат СММ ОБСЕ на Украине истек 31 марта, причем все ее мониторинговые и отчетные функции прекратились еще 7 марта, когда весь международный персонал вывели за пределы Украины, ДНР и ЛHP. Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, Москва не поддержала продление мандата, так как руководство СММ откровенно подыгрывало Киеву, не выполняло предписание наладить нормальные рабочие контакты с властями и жителями Донбасса, не занималось толком и отслеживанием ситуации в сфере прав человека.

https://ria.ru/20220412/obse-1783121763.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, леонид пасечник