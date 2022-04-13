18:01 13.04.2022 (обновлено: 20:44 13.04.2022)
Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ
Глава ЛНР Пасечник запретил работу миссии ОБСЕ на территории республики с 30 апреля
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Как руководитель признанного Российской Федерацией государства я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года. То есть до 30 апреля все сотрудники миссии должны выехать за пределы Луганской Народной Республики", — написал глава ЛНР.
По его словам, он уже отдал соответствующие поручения министерствам и ведомствам.
Накануне аналогичное решение приняли власти ДНР. Деятельность миссии ОБСЕ в республике признана неправомерной, а пребывание ее представителей — нежелательным.
Мандат СММ ОБСЕ на Украине истек 31 марта, причем все ее мониторинговые и отчетные функции прекратились еще 7 марта, когда весь международный персонал вывели за пределы Украины, ДНР и ЛHP. Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, Москва не поддержала продление мандата, так как руководство СММ откровенно подыгрывало Киеву, не выполняло предписание наладить нормальные рабочие контакты с властями и жителями Донбасса, не занималось толком и отслеживанием ситуации в сфере прав человека.