https://ria.ru/20220413/natsifikatsiya-1783237656.html

Глава крымского парламента рассказал, когда началась "нацификация" Украины

Глава крымского парламента рассказал, когда началась "нацификация" Украины - РИА Новости, 13.04.2022

Глава крымского парламента рассказал, когда началась "нацификация" Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что "нацификация" Украины началась с третьего президента страны Виктора Ющенко. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T05:52

2022-04-13T05:52

2022-04-13T05:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что "нацификация" Украины началась с третьего президента страны Виктора Ющенко.Ранее сообщалось, что в Крыму издадут книгу об истоках украинского нацизма и пути преодоления "этого тяжелого, смертельного заболевания". Ющенко руководил страной с 2005 по 2010 годы.По его словам, так получилось, что вскоре возбужденное и отмобилизованное им совместно с его западными хозяевами агрессивное меньшинство националистов стало верховодить в стране. "Сначала небольшая кучка нацистских отщепенцев стала вести себя все более дерзко. Затем — начала давить на власть, манипулировать ею. А потом — просто стала этой властью. Украинский нацизм повторяет логику развития германского. Тот тоже из небольшой фанатичной кучки вырос в целый правящий слой", - подчеркнул глава парламента.По его словам, не удивительно, что украинские "нацистские попугаи" все повторяют за своими германскими предшественниками: копируют их символы, лозунги. "Сравните: "Германия превыше всего" и "Украина понад усе". Это же просто калька, перевод. И это совпадение не просто слов, а сути явлений. Вот почему цели спецоперации не могут быть изменены", - сказал глава парламента.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783236855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина