Рейтинг@Mail.ru
Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей" - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220413/muzey-1783418927.html
Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей"
Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей" - РИА Новости, 13.04.2022
Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей"
"Музей воды" в Москве вошел в шорт-лист IV Всероссийского конкурса "Корпоративный музей", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:48
2022-04-13T21:50
городское хозяйство москвы
москва
россия
мосводоканал
москва сегодня: мегаполис для жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152375/74/1523757445_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_3d653cf12038f88585f47d304936fd4c.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Музей воды" в Москве вошел в шорт-лист IV Всероссийского конкурса "Корпоративный музей", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ."Музей АО "Мосводоканал" борется за победу в номинации "Музей для всех". Результаты объявят в конце мая на торжественной церемонии на ВДНХ. Победителей выбирают в 13 номинациях. Всего в этом году в конкурсе участвовали 126 проектов от 62 корпоративных площадок из 41 города России", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Музей воды" создали почти 30 лет назад. Первый в России информационно-экологический центр о воде разместился на территории старейшей в Москве канализационной насосной станции.В экспозиции - подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки природной и сточной воды.На экскурсию можно попасть по предварительной записи.
https://ria.ru/20220412/muzey-1783107906.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152375/74/1523757445_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_b8fd8fefdfd89e53b300fc31c9f3c6aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, россия, мосводоканал
21:48 13.04.2022 (обновлено: 21:50 13.04.2022)
 
Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей"

Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса "Корпоративный музей"

© "Мосводоканал" Музей воды "Мосводоканала"
Музей воды Мосводоканала
© "Мосводоканал"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Музей воды" в Москве вошел в шорт-лист IV Всероссийского конкурса "Корпоративный музей", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ.
"Музей АО "Мосводоканал" борется за победу в номинации "Музей для всех". Результаты объявят в конце мая на торжественной церемонии на ВДНХ. Победителей выбирают в 13 номинациях. Всего в этом году в конкурсе участвовали 126 проектов от 62 корпоративных площадок из 41 города России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Музей воды" создали почти 30 лет назад. Первый в России информационно-экологический центр о воде разместился на территории старейшей в Москве канализационной насосной станции.
В экспозиции - подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки природной и сточной воды.
На экскурсию можно попасть по предварительной записи.
Интерактивная тематическая зона в Музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 14:09Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Музей городского хозяйства Москвы уже посетили более трех тысяч человек
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияМосводоканал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала