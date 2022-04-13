https://ria.ru/20220413/muzey-1783418927.html
Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей"
Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей" - РИА Новости, 13.04.2022
Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей"
"Музей воды" в Москве вошел в шорт-лист IV Всероссийского конкурса "Корпоративный музей", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:48
2022-04-13T21:48
2022-04-13T21:50
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Музей воды" в Москве вошел в шорт-лист IV Всероссийского конкурса "Корпоративный музей", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ."Музей АО "Мосводоканал" борется за победу в номинации "Музей для всех". Результаты объявят в конце мая на торжественной церемонии на ВДНХ. Победителей выбирают в 13 номинациях. Всего в этом году в конкурсе участвовали 126 проектов от 62 корпоративных площадок из 41 города России", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Музей воды" создали почти 30 лет назад. Первый в России информационно-экологический центр о воде разместился на территории старейшей в Москве канализационной насосной станции.В экспозиции - подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки природной и сточной воды.На экскурсию можно попасть по предварительной записи.
https://ria.ru/20220412/muzey-1783107906.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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городское хозяйство москвы, москва, россия, мосводоканал
21:48 13.04.2022 (обновлено: 21:50 13.04.2022)
Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей"
Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса "Корпоративный музей"