https://ria.ru/20220413/muzey-1783418927.html

Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей"

Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей" - РИА Новости, 13.04.2022

Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей"

"Музей воды" в Москве вошел в шорт-лист IV Всероссийского конкурса "Корпоративный музей", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:48

2022-04-13T21:48

2022-04-13T21:50

городское хозяйство москвы

москва

россия

мосводоканал

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Музей воды" в Москве вошел в шорт-лист IV Всероссийского конкурса "Корпоративный музей", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ."Музей АО "Мосводоканал" борется за победу в номинации "Музей для всех". Результаты объявят в конце мая на торжественной церемонии на ВДНХ. Победителей выбирают в 13 номинациях. Всего в этом году в конкурсе участвовали 126 проектов от 62 корпоративных площадок из 41 города России", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Музей воды" создали почти 30 лет назад. Первый в России информационно-экологический центр о воде разместился на территории старейшей в Москве канализационной насосной станции.В экспозиции - подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки природной и сточной воды.На экскурсию можно попасть по предварительной записи.

https://ria.ru/20220412/muzey-1783107906.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, россия, мосводоканал