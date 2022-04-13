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Можно ли мусульманкам красить волосы? - РИА Новости, 13.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220413/musulmanki-1783273870.html
Можно ли мусульманкам красить волосы?
Можно ли мусульманкам красить волосы? - РИА Новости, 13.04.2022
Можно ли мусульманкам красить волосы?
- Слышала, что мусульманкам нельзя пользоваться краской для волос. Якобы это не халяль. Так ли это? Мадина, Москва. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:42
2022-04-13T11:42
религия
рушан аббясов
россия
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- Слышала, что мусульманкам нельзя пользоваться краской для волос. Якобы это не халяль. Так ли это? Мадина, Москва.Отвечает муфтий Рушан Аббясов, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ):- Насколько я знаю, в исламе нет запретов по этому поводу. Соответственно, если запрета нет, то это попадает в категорию "дозволенного".Если девушка соблюдает мусульманскую традицию, то на улице или в общественных местах она появляется в платке. А дома, среди родных и близких, она может его снять.При этом ее волосы могут быть любого цвета – на этот счет так же никаких запретов нет.
россия
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рушан аббясов, россия
11:42 13.04.2022
 

Можно ли мусульманкам красить волосы?

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервая Московская международная выставка Халяль
Первая Московская международная выставка Халяль - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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- Слышала, что мусульманкам нельзя пользоваться краской для волос. Якобы это не халяль. Так ли это? Мадина, Москва.
Отвечает муфтий Рушан Аббясов, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ):
- Насколько я знаю, в исламе нет запретов по этому поводу. Соответственно, если запрета нет, то это попадает в категорию "дозволенного".
Если девушка соблюдает мусульманскую традицию, то на улице или в общественных местах она появляется в платке. А дома, среди родных и близких, она может его снять.
При этом ее волосы могут быть любого цвета – на этот счет так же никаких запретов нет.
 
РелигияРушан АббясовРоссия
 
 
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