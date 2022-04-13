https://ria.ru/20220413/musulmanki-1783273870.html

Можно ли мусульманкам красить волосы?

Можно ли мусульманкам красить волосы? - РИА Новости, 13.04.2022

Можно ли мусульманкам красить волосы?

- Слышала, что мусульманкам нельзя пользоваться краской для волос. Якобы это не халяль. Так ли это? Мадина, Москва. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:42

2022-04-13T11:42

2022-04-13T11:42

религия

рушан аббясов

россия

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- Слышала, что мусульманкам нельзя пользоваться краской для волос. Якобы это не халяль. Так ли это? Мадина, Москва.Отвечает муфтий Рушан Аббясов, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ):- Насколько я знаю, в исламе нет запретов по этому поводу. Соответственно, если запрета нет, то это попадает в категорию "дозволенного".Если девушка соблюдает мусульманскую традицию, то на улице или в общественных местах она появляется в платке. А дома, среди родных и близких, она может его снять.При этом ее волосы могут быть любого цвета – на этот счет так же никаких запретов нет.

россия

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рушан аббясов, россия