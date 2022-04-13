https://ria.ru/20220413/moskva-1783282168.html
Северный речной вокзала в Москве начали готовить к навигации
Северный речной вокзала в Москве начали готовить к навигации - РИА Новости, 13.04.2022
Северный речной вокзала в Москве начали готовить к навигации
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке к открытию пассажирской навигации набережной и причалов Северного речного вокзала, РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:07
2022-04-13T12:07
2022-04-13T12:07
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке к открытию пассажирской навигации набережной и причалов Северного речного вокзала, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках месячника по благоустройству начали мероприятия по очистке причалов и набережной Северного речного вокзала, который после реконструкции стал крупнейшим транспортным хабом. Только в прошлом году он принял около 700 тысяч пассажиров, за весь период навигации было отмечено более 11 тысяч подходов круизных и прогулочных судов к причалам вокзала", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе подготовительных работ тщательно промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, проведут пескоструйную очистку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов. При необходимости заново покрасят перильные ограждения, отбойники и кнехты.По его словам, для безопасности пассажиров на всех причалах обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к началу навигации будет налажена круглосуточная работа диспетчерской и береговых служб, отвечающих за швартовку и стоянку судов. Сегодня обновленные причалы Северного речного вокзала могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов. Благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке к открытию пассажирской навигации набережной и причалов Северного речного вокзала, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В рамках месячника по благоустройству начали мероприятия по очистке причалов и набережной Северного речного вокзала, который после реконструкции стал крупнейшим транспортным хабом. Только в прошлом году он принял около 700 тысяч пассажиров, за весь период навигации было отмечено более 11 тысяч подходов круизных и прогулочных судов к причалам вокзала", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в ходе подготовительных работ тщательно промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, проведут пескоструйную очистку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов. При необходимости заново покрасят перильные ограждения, отбойники и кнехты.
По его словам, для безопасности пассажиров на всех причалах обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
"Проведем мероприятия по наладке гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовим устройства для подключения их к береговому энергоснабжению. Специалисты проверят работу электрооборудования и наружного освещения причалов, заменят неисправные элементы сети", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к началу навигации будет налажена круглосуточная работа диспетчерской и береговых служб, отвечающих за швартовку и стоянку судов. Сегодня обновленные причалы Северного речного вокзала могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов. Благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды.