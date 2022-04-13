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Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике - РИА Новости, 13.04.2022
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Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике
Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике - РИА Новости, 13.04.2022
Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 2024 года комплексную модернизацию военных городков и баз военнослужащих в арктическом регионе. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:38
2022-04-13T14:51
владимир путин
мурманская область
арктика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 2024 года комплексную модернизацию военных городков и баз военнослужащих в арктическом регионе."Прошу правительство и министра обороны взять этот вопрос на свой контроль, в том числе в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры энергетических, жилых и социальных объектов ЗАТО Мурманской области... продолжить эту работу и во всех других арктических регионах", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.
https://ria.ru/20220413/arktika-1783299286.html
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владимир путин, мурманская область, арктика
14:38 13.04.2022 (обновлено: 14:51 13.04.2022)
 
Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике

Президент Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике до 2024 года

© РИА Новости / Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник"
Российская военная база Арктический трилистник - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Российская военная база "Арктический трилистник". Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 2024 года комплексную модернизацию военных городков и баз военнослужащих в арктическом регионе.
"Прошу правительство и министра обороны взять этот вопрос на свой контроль, в том числе в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры энергетических, жилых и социальных объектов ЗАТО Мурманской области... продолжить эту работу и во всех других арктических регионах", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 13:08
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Владимир ПутинМурманская областьАрктика
 
 
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