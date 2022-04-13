https://ria.ru/20220413/modernizatsiya-1783325473.html

Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике

Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике - РИА Новости, 13.04.2022

Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 2024 года комплексную модернизацию военных городков и баз военнослужащих в арктическом регионе. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:38

2022-04-13T14:38

2022-04-13T14:51

владимир путин

мурманская область

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149241/42/1492414240_0:110:2100:1291_1920x0_80_0_0_15c9675fbdcb0cd605d44efcbd424a97.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 2024 года комплексную модернизацию военных городков и баз военнослужащих в арктическом регионе."Прошу правительство и министра обороны взять этот вопрос на свой контроль, в том числе в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры энергетических, жилых и социальных объектов ЗАТО Мурманской области... продолжить эту работу и во всех других арктических регионах", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.

https://ria.ru/20220413/arktika-1783299286.html

мурманская область

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, мурманская область, арктика