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В Липецкой области в 2022 году капитально отремонтируют 50 многоэтажек - РИА Новости, 13.04.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области в 2022 году капитально отремонтируют 50 многоэтажек
В Липецкой области в 2022 году капитально отремонтируют 50 многоэтажек - РИА Новости, 13.04.2022
В Липецкой области в 2022 году капитально отремонтируют 50 многоэтажек
Власти Липецкой области в этом году проведут капитальный ремонт в 50 многоквартирных жилых зданиях, на эти цели из областного бюджета выделены 350 миллионов... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:01
2022-04-13T17:01
липецкая область
липецкая область
жилье
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году проведут капитальный ремонт в 50 многоквартирных жилых зданиях, на эти цели из областного бюджета выделены 350 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, предстоящая реконструкция позволит сэкономить региональным властям 5,4 миллиарда рублей, необходимых для расселения аварийного и ветхого жилфонда. Расчеты были сделаны на основании заключения о техническом состоянии общедомового имущества 363 многоквартирных домов Липецкой области. В результате обследования 13 домов признаны аварийными и подлежат сносу, состояние 300 зданий – удовлетворительное, 50 многоэтажек, в том числе 19 общежитий, удастся сохранить благодаря капремонту. Там заменят коммуникации, крыши, отреставрируют фасады и подъезды уже в этом году.Он уточнил, что помимо капремонта, власти в этом году запланировали текущие ремонтные работы более чем в 200 многоквартирных домах региона. Это позволит улучшить жилищные условия более 37 тысяч жителей области. Подрядные организации уже приступили к работам в 25 домах.
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липецкая область, жилье, игорь артамонов
17:01 13.04.2022
 

В Липецкой области в 2022 году капитально отремонтируют 50 многоэтажек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабочий в строительной люльке
Рабочий в строительной люльке - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году проведут капитальный ремонт в 50 многоквартирных жилых зданиях, на эти цели из областного бюджета выделены 350 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, предстоящая реконструкция позволит сэкономить региональным властям 5,4 миллиарда рублей, необходимых для расселения аварийного и ветхого жилфонда. Расчеты были сделаны на основании заключения о техническом состоянии общедомового имущества 363 многоквартирных домов Липецкой области. В результате обследования 13 домов признаны аварийными и подлежат сносу, состояние 300 зданий – удовлетворительное, 50 многоэтажек, в том числе 19 общежитий, удастся сохранить благодаря капремонту. Там заменят коммуникации, крыши, отреставрируют фасады и подъезды уже в этом году.
"Ранее очередность домов, подлежащих ремонту, определялась только на основании данных о годе постройки дома или последнего проведенного капремонта. Сейчас подход изменился и в первую очередь мы обращаем внимание на текущее техническое состояние зданий, что позволяет не допускать их значительного износа и перевода в статус аварийного или ветхого жилья", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что помимо капремонта, власти в этом году запланировали текущие ремонтные работы более чем в 200 многоквартирных домах региона. Это позволит улучшить жилищные условия более 37 тысяч жителей области. Подрядные организации уже приступили к работам в 25 домах.
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Липецкая областьЛипецкая областьЖильеИгорь Артамонов
 
 
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