https://ria.ru/20220413/mnogoetazhka-1783364273.html

В Липецкой области в 2022 году капитально отремонтируют 50 многоэтажек

В Липецкой области в 2022 году капитально отремонтируют 50 многоэтажек - РИА Новости, 13.04.2022

В Липецкой области в 2022 году капитально отремонтируют 50 многоэтажек

Власти Липецкой области в этом году проведут капитальный ремонт в 50 многоквартирных жилых зданиях, на эти цели из областного бюджета выделены 350 миллионов... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:01

2022-04-13T17:01

2022-04-13T17:01

липецкая область

липецкая область

жилье

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765101214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c090d8a3d06948c2b24b54ec31273460.jpg

ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году проведут капитальный ремонт в 50 многоквартирных жилых зданиях, на эти цели из областного бюджета выделены 350 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, предстоящая реконструкция позволит сэкономить региональным властям 5,4 миллиарда рублей, необходимых для расселения аварийного и ветхого жилфонда. Расчеты были сделаны на основании заключения о техническом состоянии общедомового имущества 363 многоквартирных домов Липецкой области. В результате обследования 13 домов признаны аварийными и подлежат сносу, состояние 300 зданий – удовлетворительное, 50 многоэтажек, в том числе 19 общежитий, удастся сохранить благодаря капремонту. Там заменят коммуникации, крыши, отреставрируют фасады и подъезды уже в этом году.Он уточнил, что помимо капремонта, власти в этом году запланировали текущие ремонтные работы более чем в 200 многоквартирных домах региона. Это позволит улучшить жилищные условия более 37 тысяч жителей области. Подрядные организации уже приступили к работам в 25 домах.

https://ria.ru/20220331/zhilsertifikat-1781156235.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, жилье, игорь артамонов