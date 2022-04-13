https://ria.ru/20220413/melitopol-1783286222.html

Ветеран провел для члена нацкорпуса экскурсию по мемориалу в Мелитополе

Ветеран провел для члена нацкорпуса экскурсию по мемориалу в Мелитополе - РИА Новости, 13.04.2022

Ветеран провел для члена нацкорпуса экскурсию по мемориалу в Мелитополе

Член Союза советских офицеров Виктор Яковенко провел воспитательную беседу и экскурсию по мемориалу Великой Отечественной войны для жителя Мелитополя,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:24

2022-04-13T12:24

2022-04-13T16:02

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Член Союза советских офицеров Виктор Яковенко провел воспитательную беседу и экскурсию по мемориалу Великой Отечественной войны для жителя Мелитополя, принимавшего участие в нападениях украинских националистов на ветеранов.Члены "Националистического корпуса" при предыдущей власти в городе проводили антироссийские акции, в том числе в День Победы: срывали медали и георгиевские ленты с ветеранов и жителей города, пришедших возложить цветы на мемориальный комплекс, а также потушили Вечный огонь. На допросе после задержания 26-летний активист Александр Пугач признался, что участвовал в таких акциях."Позор вам… Россия всегда нас защищала, это наши кровные братья. Вы пацанва, вы не знаете, что такое война, что такое трудности. Вы Украине абсолютно ничего не принесли. Этот город строили при советской власти, а вы хоть один завод построили? Вы только все развалили", - обратился ветеран к Пугачу.Урок истории для активиста нацкорпуса прошел на мемориале "Братское кладбище", где захоронены 2300 освободителей Мелитополя, в том числе 20 героев Советского Союза.Мелитополь находится под контролем российских военных с первых дней спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/melitopol-1782839162.html

https://ria.ru/20220411/obekty-1782829841.html

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Экскурсия по военному мемориалу Мелитополя для участника националистических акций Член Союза советских офицеров Яковенко провел экскурсию по военному мемориалу для жителя Мелитополя, принимавшего участие в нападениях националистов на ветеранов 2022-04-13T12:24 true PT2M55S

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, мелитополь, украина