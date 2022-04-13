В СБУ рассказали подробности спецоперации по задержанию Медведчука
Глава СБУ Баканов: спецоперация по задержанию лидера ОПЗЖ Медведчука длилась больше месяца
© Фото : СБУВиктор Медведчук
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спецоперация по задержанию главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука длилась более месяца, заявил в среду глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Во вторник глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад, и все это время политик находился в качестве заложника.
"Это была сложная, небезопасная для многих её участников спецоперация, которая длилась более месяца. Президент дал поручение СБУ, и мы приложили всё усилия, чтобы найти господина Медведчука", - сказал Баканов в эфире телеканала "Рада".
По его словам, Медведчука ожидает суд по избранию меры пресечения, "а точнее ее подтверждение – содержание под стражей".
В конце февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что политик покинул свой дом в Киеве, но заявила, что он остаётся в городе. Ранее сообщалось, что срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука истекал 10 марта.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.