https://ria.ru/20220413/lekarstva-1783278617.html

Продавать лекарства жителям Хабаровского края будут в автопоезде "Здоровье"

Продавать лекарства жителям Хабаровского края будут в автопоезде "Здоровье" - РИА Новости, 13.04.2022

Продавать лекарства жителям Хабаровского края будут в автопоезде "Здоровье"

Продавать лекарства жителям отдаленных районов Хабаровского края будут в автопоезде "Здоровье", там, где отсутствуют аптеки, заявил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:53

2022-04-13T11:53

2022-04-13T11:53

хабаровский край

общество

хабаровск

николаевский район

комсомольск-на-амуре

здоровье - общество

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 13 апр - РИА Новости. Продавать лекарства жителям отдаленных районов Хабаровского края будут в автопоезде "Здоровье", там, где отсутствуют аптеки, заявил губернатор Михаил Дегтярев.В ходе прямого эфира в соцсетях глава региона рассказал о планах повышения доступности лекарственной помощи гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. Отвечая на вопрос жительницы Комсомольска-на-Амуре, Дегтярев отметил, что в регионе расширяют сеть продажи медикаментов за счет местных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий."Стационарные аптеки во всех населенных пунктах не поставишь. Например, в поселке Хурба мы решили этот вопрос, заключив соглашение с предпринимателем. Но это точечная работа. Сейчас решаем проблему лицензирования ФАП и амбулаторий, таким образом расширяем сеть. Кроме того, скоро запустим в работу еще два автопоезда "Здоровье". В настоящее время ведется их комплектование. На базе мобильных поликлиник также запустим продажу медикаментов", - сказал Дегтярев во время трансляции.По данным правительства региона, с начала года специалисты губернаторского автопоезда "Здоровье" осмотрели свыше 2 тысяч жителей. Поликлиника на колёсах посетила девять населённых пунктов района имени Лазо. Выездные консультации организовали 12 медицинских работников районной больницы имени Лазо и консультативно-диагностического центра "Вивея".В бригаде врачей: стоматолог, акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог, терапевт, педиатр и средний медицинский персонал. В мобильной поликлинике есть всё необходимое, чтобы провести обследование. Медики проводят в том числе флюорографию, маммографию и ЭКГ. При необходимости врачи дают направления на дообследование в районной больнице или в Хабаровске. В автопоезде есть возможность сделать прививку от коронавируса и клещевого энцефалита.В текущем году в Хабаровский край поступит шесть передвижных комплексов за счет средств краевого бюджета: в консультативно-диагностический центр "Вивея", Троицкую центральную районную больницу, Ванинскую ЦРБ, а также в территориальный консультативно-диагностический центр Комсомольска-на-Амуре. Это позволит запустить дополнительные рейсы автопоезда "Здоровье" и охватить профисследованиями большее число жителей. Минздрав края прорабатывает дальнейшие маршруты следования мобильных поликлиник.Автопоезд "Здоровье" по поручению губернатора отправился в первый рейс в феврале прошлого года. "Поликлиника на колесах" объехала 136 населенных пунктов. Было охвачено осмотрами свыше 20 тысяч человек. В планах на 2022 год охватить профосмотрами и диспансеризацией свыше 370 тысяч, отметили в краевом минздраве.На заседании коллегии регионального минздрава в марте специалисты сообщали, что несмотря на нестабильную ситуацию, связанную с распространением коронавируса, здравоохранение края развивалось по целому ряду направлений. Всего на реализацию девяти региональных проектов в отрасли было направлено свыше 2,1 миллиарда рублей, в текущем году – 3,7 миллиарда. Одним из самых масштабных проектов стала программа модернизации первичного звена здравоохранения, где большая часть средств была потрачена на приобретение нового медоборудования.Развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи правительство Хабаровского края уделяет особое внимание. С конца мая 2021 года курсировал теплоход "Здоровье", специалисты побывали в четырех районах края и осмотрели почти 13 тысяч человек. В этом году планируется добавить новый маршрут – Николаевский район.Зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов отметил, что инвестиционные проекты в отрасли получат дальнейшее развитие: в планах развитие сети Центров амбулаторной онкологической помощи амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы края, организация работы по продвижению инвестпроектов по принципу государственно-частного партнерства, а также расширение сети сосудистых отделений в отдаленных районах региона.

https://ria.ru/20220413/dorogi-1783264682.html

https://ria.ru/20220318/plan-1778769796.html

https://ria.ru/20220207/investitsii-1771451705.html

хабаровск

николаевский район

комсомольск-на-амуре

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Ольга Маркова

общество, хабаровск, николаевский район, комсомольск-на-амуре, здоровье - общество, хабаровский край, михаил дегтярев