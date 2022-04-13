https://ria.ru/20220413/kuskovo-1783282052.html
Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково"
Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково" - РИА Новости, 13.04.2022
Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково"
Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково", в ходе работ сохранят деревья и установят специальное освещение, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:07
2022-04-13T12:07
2022-04-13T12:07
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково", в ходе работ сохранят деревья и установят специальное освещение, сообщается на сайте мэра столицы."В этом году в лесопарке "Кусково" появятся велосипедный и беговой маршруты. Их создание входит в комплекс мероприятий по сохранению и восстановлению территории. В ходе работ сохранят деревья и установят специальное освещение, которое не нарушит биологические ритмы обитателей парка", - говорится в сообщении.Уточняется, что проектом предусмотрено создание кольцевого веломаршрута вокруг парка и двух транзитных маршрутов: от железнодорожной платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до железнодорожной платформы Кусково.
https://realty.ria.ru/20220315/kuskovo-1778206709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково", в ходе работ сохранят деревья и установят специальное освещение, сообщается на сайте мэра столицы.
"В этом году в лесопарке "Кусково" появятся велосипедный и беговой маршруты. Их создание входит в комплекс мероприятий по сохранению и восстановлению территории. В ходе работ сохранят деревья и установят специальное освещение, которое не нарушит биологические ритмы обитателей парка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проектом предусмотрено создание кольцевого веломаршрута вокруг парка и двух транзитных маршрутов: от железнодорожной платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до железнодорожной платформы Кусково.
"Протяженность кольцевого маршрута составит около 6,6 километра, а транзитных — два и три километра. Их свяжут с основными входами в парк, где в павильонах оборудуют пункты проката для велосипедистов. Велодорожки соединят отдаленные уголки парка и основные его достопримечательности", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы
Сергея Мельникова.