Рейтинг@Mail.ru
Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково" - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220413/kuskovo-1783282052.html
Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково"
Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково" - РИА Новости, 13.04.2022
Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково"
Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково", в ходе работ сохранят деревья и установят специальное освещение, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:07
2022-04-13T12:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753950938_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_54a711ccdd23c69e83d5648e212c5a38.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково", в ходе работ сохранят деревья и установят специальное освещение, сообщается на сайте мэра столицы."В этом году в лесопарке "Кусково" появятся велосипедный и беговой маршруты. Их создание входит в комплекс мероприятий по сохранению и восстановлению территории. В ходе работ сохранят деревья и установят специальное освещение, которое не нарушит биологические ритмы обитателей парка", - говорится в сообщении.Уточняется, что проектом предусмотрено создание кольцевого веломаршрута вокруг парка и двух транзитных маршрутов: от железнодорожной платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до железнодорожной платформы Кусково.
https://realty.ria.ru/20220315/kuskovo-1778206709.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753950938_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_fe68a0ae1d1326139f638646e448d7ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, общество, москва
12:07 13.04.2022
 

Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка в музее-усадьбе "Кусково" в Москве
Девушка в музее-усадьбе Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Велосипедный и беговой маршруты появятся в московском лесопарке "Кусково", в ходе работ сохранят деревья и установят специальное освещение, сообщается на сайте мэра столицы.
"В этом году в лесопарке "Кусково" появятся велосипедный и беговой маршруты. Их создание входит в комплекс мероприятий по сохранению и восстановлению территории. В ходе работ сохранят деревья и установят специальное освещение, которое не нарушит биологические ритмы обитателей парка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проектом предусмотрено создание кольцевого веломаршрута вокруг парка и двух транзитных маршрутов: от железнодорожной платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до железнодорожной платформы Кусково.
"Протяженность кольцевого маршрута составит около 6,6 километра, а транзитных — два и три километра. Их свяжут с основными входами в парк, где в павильонах оборудуют пункты проката для велосипедистов. Велодорожки соединят отдаленные уголки парка и основные его достопримечательности", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергея Мельникова.
Золотая осень в Кусково - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 10:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Московский лесопарк "Кусково" готовят к восстановительным работам
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала