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Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек

Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек - РИА Новости, 13.04.2022

Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек

Рубль снизился в среду к доллару – до уровня 79,87 рубля, евро поднялся до 86,4 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:37

2022-04-13T19:37

2022-04-13T19:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рубль снизился в среду к доллару – до уровня 79,87 рубля, евро поднялся до 86,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 19 копеек, до 79,87 рубля, евро - на 15 копеек, до 86,4 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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