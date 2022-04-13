https://ria.ru/20220413/kurs-1783400605.html
Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек
Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек - РИА Новости, 13.04.2022
Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек
Рубль снизился в среду к доллару – до уровня 79,87 рубля, евро поднялся до 86,4 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:37
2022-04-13T19:37
2022-04-13T19:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
курс доллара
экономика
доллар
рубль
евро
валюта
динамика курсов валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рубль снизился в среду к доллару – до уровня 79,87 рубля, евро поднялся до 86,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 19 копеек, до 79,87 рубля, евро - на 15 копеек, до 86,4 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:1941:1456_1920x0_80_0_0_d917a21df5a5dea773cf3cca2d7fd9c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курс доллара, экономика, доллар, рубль, евро, валюта, динамика курсов валют, россия, московская биржа
Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек
Курс доллара по итогам среды вырос до 79,87 рубля, евро — до 86,4 рубля