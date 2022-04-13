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В Подмосковье около 5 тысячам медработников компенсируют аренду жилья - РИА Новости, 13.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220413/kompensatsiya-1783290566.html
В Подмосковье около 5 тысячам медработников компенсируют аренду жилья
В Подмосковье около 5 тысячам медработников компенсируют аренду жилья - РИА Новости, 13.04.2022
В Подмосковье около 5 тысячам медработников компенсируют аренду жилья
Почти пять тысяч медработников в Московской области получают компенсационные выплаты за аренду жилья, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:40
2022-04-13T12:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
жилье
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Почти пять тысяч медработников в Московской области получают компенсационные выплаты за аренду жилья, сообщили в региональном минздраве."Ежемесячно растет число медработников, которые получают компенсацию аренды жилья. Сейчас это 4,7 тысячи врачей и среднего медперсонала. Программа введена во всех городских округах Подмосковья, воспользоваться ей могут представители 18 медицинских специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Среди условий на получение компенсации: необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном региональному минздраву и расположенном на территории Подмосковья, у близких родственников, детей или супругов не должно быть в собственности жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов, добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , жилье, общество
12:40 13.04.2022
 

В Подмосковье около 5 тысячам медработников компенсируют аренду жилья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Почти пять тысяч медработников в Московской области получают компенсационные выплаты за аренду жилья, сообщили в региональном минздраве.
"Ежемесячно растет число медработников, которые получают компенсацию аренды жилья. Сейчас это 4,7 тысячи врачей и среднего медперсонала. Программа введена во всех городских округах Подмосковья, воспользоваться ей могут представители 18 медицинских специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Среди условий на получение компенсации: необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном региональному минздраву и расположенном на территории Подмосковья, у близких родственников, детей или супругов не должно быть в собственности жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов, добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЖильеОбщество
 
 
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