https://ria.ru/20220413/kompensatsiya-1783290566.html

В Подмосковье около 5 тысячам медработников компенсируют аренду жилья

В Подмосковье около 5 тысячам медработников компенсируют аренду жилья - РИА Новости, 13.04.2022

В Подмосковье около 5 тысячам медработников компенсируют аренду жилья

Почти пять тысяч медработников в Московской области получают компенсационные выплаты за аренду жилья, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:40

2022-04-13T12:40

2022-04-13T12:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

жилье

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Почти пять тысяч медработников в Московской области получают компенсационные выплаты за аренду жилья, сообщили в региональном минздраве."Ежемесячно растет число медработников, которые получают компенсацию аренды жилья. Сейчас это 4,7 тысячи врачей и среднего медперсонала. Программа введена во всех городских округах Подмосковья, воспользоваться ей могут представители 18 медицинских специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Среди условий на получение компенсации: необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном региональному минздраву и расположенном на территории Подмосковья, у близких родственников, детей или супругов не должно быть в собственности жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220321/rasselenie-1779268425.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , жилье, общество