https://ria.ru/20220413/khimoruzhie-1783348777.html

Матвиенко назвала данные о применении Россией химоружия на Украине ложью

Матвиенко назвала данные о применении Россией химоружия на Украине ложью - РИА Новости, 13.04.2022

Матвиенко назвала данные о применении Россией химоружия на Украине ложью

Россия уничтожила запасы химоружия, информация о якобы возможности использования такого оружия на Украине является ложью, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:59

2022-04-13T15:59

2022-04-13T16:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

украина

валентина матвиенко

буча

химическое оружие

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Россия уничтожила запасы химоружия, информация о якобы возможности использования такого оружия на Украине является ложью, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Идут попытки очернить российскую армию, очернить Россию, имитировать такого рода якобы действия России с якобы применяемым химическим оружием. Это, конечно, все ложь", - сказала политик журналистам в среду.По словам законодателя, у России "нет химического оружия, РФ выполнила свои обязательства, в 2017 году мы завершили полное уничтожение химического оружия в отличие от США, которые до сих пор не уничтожили имеющееся у них химическое оружие".Матвиенко обратила внимание на поток дезинформации о действиях России, подчеркнув, что по ситуации в Буче в мире приходит понимание, что это провокация. Спикер отметила, что киевские власти являются сообщниками Запада в распространении недостоверной информации, надеясь на его поддержку.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/kosachev-1783244009.html

https://ria.ru/20220412/khimoruzhie-1783145268.html

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в мире, признание днр и лнр в россии, украина, валентина матвиенко, буча, химическое оружие