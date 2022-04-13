Посольство России призвало США уничтожить американский арсенал химоружия
Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить американский арсенал химоружия
© AP Photo / Brennan LinsleyСклад химоружия в Пуэбло, Колорадо, США
© AP Photo / Brennan Linsley
Склад химоружия в Пуэбло, Колорадо, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие на Украине, призвало США не распространять дезинформацию и активизировать процесс уничтожения своего химоружия.
"Призываем Вашингтон отказаться от распространения дезинформации. Вместо этого коллегам следовало бы активизировать процесс химдемилитаризации своего государства. Соединенные Штаты до сих пор остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не выполнила взятые на себя международные обязательства. Американский арсенал вооружений этого типа представляет реальную угрозу для человечества", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.