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Посольство в США заявило, что у России нет боевых отравляющих веществ - РИА Новости, 13.04.2022
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Посольство в США заявило, что у России нет боевых отравляющих веществ
Посольство в США заявило, что у России нет боевых отравляющих веществ - РИА Новости, 13.04.2022
Посольство в США заявило, что у России нет боевых отравляющих веществ
Посольство России в США в ответ на заявления пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о возможности применения РФ химического оружия на Украине заявило, что... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T05:46
2022-04-13T06:17
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Посольство России в США в ответ на заявления пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о возможности применения РФ химического оружия на Украине заявило, что у вооруженных сил России нет боевых отравляющих веществ, все запасы химоружия уничтожены.Диппредставительство отметило, что подтвержденные минобороны России данные о подготовке украинскими радикалами провокаций с использованием химикатов вызывают озабоченность. Кроме того, есть вопросы и к происхождению этих веществ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, украина, россия
05:46 13.04.2022 (обновлено: 06:17 13.04.2022)
 
Посольство в США заявило, что у России нет боевых отравляющих веществ

Посольство в США заявило, что Россия уничтожила все запасы химического оружия в 2017 году

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Посольство России в США в ответ на заявления пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о возможности применения РФ химического оружия на Украине заявило, что у вооруженных сил России нет боевых отравляющих веществ, все запасы химоружия уничтожены.
"Вооруженные Силы Российской Федерации успешно выполняют поставленные перед ними задачи на украинской территории. При этом в их распоряжении нет и не может быть боевых отравляющих веществ, т.к. наша страна уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Диппредставительство отметило, что подтвержденные минобороны России данные о подготовке украинскими радикалами провокаций с использованием химикатов вызывают озабоченность. Кроме того, есть вопросы и к происхождению этих веществ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
05:03
В МИД заявили об угрозе химического терроризма со стороны Украины
 
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