https://ria.ru/20220413/khimoruzhie-1783237520.html

Посольство в США заявило, что у России нет боевых отравляющих веществ

Посольство в США заявило, что у России нет боевых отравляющих веществ - РИА Новости, 13.04.2022

Посольство в США заявило, что у России нет боевых отравляющих веществ

Посольство России в США в ответ на заявления пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о возможности применения РФ химического оружия на Украине заявило, что... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T05:46

2022-04-13T05:46

2022-04-13T06:17

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Посольство России в США в ответ на заявления пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о возможности применения РФ химического оружия на Украине заявило, что у вооруженных сил России нет боевых отравляющих веществ, все запасы химоружия уничтожены.Диппредставительство отметило, что подтвержденные минобороны России данные о подготовке украинскими радикалами провокаций с использованием химикатов вызывают озабоченность. Кроме того, есть вопросы и к происхождению этих веществ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/terrorizm-1783235839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, россия