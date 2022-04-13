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В Хабаровске в девятый раз с начала года "заминировали" школы - РИА Новости, 13.04.2022
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В Хабаровске в девятый раз с начала года "заминировали" школы
В Хабаровске в девятый раз с начала года "заминировали" школы - РИА Новости, 13.04.2022
В Хабаровске в девятый раз с начала года "заминировали" школы
Хабаровские школы в девятый раз в этом году получили сообщения о "минировании", на этот раз угрозы пришли на электронные адреса восьми учреждений, сообщает... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T04:34
2022-04-13T04:35
происшествия
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 13 апр - РИА Новости. Хабаровские школы в девятый раз в этом году получили сообщения о "минировании", на этот раз угрозы пришли на электронные адреса восьми учреждений, сообщает мэрия.Отмечается, что в срочном порядке заведения пришлось покинуть 1747 учащимся и 214 сотрудникам. На место выехали службы экстренного реагирования. Уроки начнутся сразу после осмотра спецслужбами помещений.С начала года сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ поступают регулярно. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались. Электронные письма с сообщением об опасности также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, хабаровск, россия
04:34 13.04.2022 (обновлено: 04:35 13.04.2022)
 
В Хабаровске в девятый раз с начала года "заминировали" школы

В Хабаровске в девятый раз с начала года получили сообщения о "минировании" школ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 13 апр - РИА Новости. Хабаровские школы в девятый раз в этом году получили сообщения о "минировании", на этот раз угрозы пришли на электронные адреса восьми учреждений, сообщает мэрия.
"Письма с информацией о заложенных взрывных устройствах пришли на электронные почты общеобразовательных учреждений. После сообщения учеников и педагогов школ №№ 6, 15, 16, 44, 51, 58, Экономической гимназии и Волочаевского лицея эвакуировали", - информирует мэрия.
Отмечается, что в срочном порядке заведения пришлось покинуть 1747 учащимся и 214 сотрудникам. На место выехали службы экстренного реагирования. Уроки начнутся сразу после осмотра спецслужбами помещений.
С начала года сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ поступают регулярно. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались. Электронные письма с сообщением об опасности также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
04:01
На Камчатке в восьмой раз с начала года "заминировали" школы
 
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