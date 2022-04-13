https://ria.ru/20220413/khabarovsk-1783234806.html

В Хабаровске в девятый раз с начала года "заминировали" школы

В Хабаровске в девятый раз с начала года "заминировали" школы - РИА Новости, 13.04.2022

В Хабаровске в девятый раз с начала года "заминировали" школы

Хабаровские школы в девятый раз в этом году получили сообщения о "минировании", на этот раз угрозы пришли на электронные адреса восьми учреждений, сообщает... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T04:34

2022-04-13T04:34

2022-04-13T04:35

происшествия

хабаровск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ХАБАРОВСК, 13 апр - РИА Новости. Хабаровские школы в девятый раз в этом году получили сообщения о "минировании", на этот раз угрозы пришли на электронные адреса восьми учреждений, сообщает мэрия.Отмечается, что в срочном порядке заведения пришлось покинуть 1747 учащимся и 214 сотрудникам. На место выехали службы экстренного реагирования. Уроки начнутся сразу после осмотра спецслужбами помещений.С начала года сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ поступают регулярно. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались. Электронные письма с сообщением об опасности также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220413/kamchatka-1783234265.html

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, хабаровск, россия