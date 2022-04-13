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Кадыров рассказал о попытках найти "чеченоговорящих шайтанов" на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/kadyrov-1783257471.html
Кадыров рассказал о попытках найти "чеченоговорящих шайтанов" на Украине
Кадыров рассказал о попытках найти "чеченоговорящих шайтанов" на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Кадыров рассказал о попытках найти "чеченоговорящих шайтанов" на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его силовики никак не могут встретить "чеченоговорящих шайтанов" в ходе спецоперации на Украине, но "час расплаты... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:10
2022-04-13T10:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская область
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 13 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его силовики никак не могут встретить "чеченоговорящих шайтанов" в ходе спецоперации на Украине, но "час расплаты близок"."Примечательно, что чеченоговорящие шайтаны всё никак не могут встретиться в огневом противостоянии с нашими бойцами. Их усиленно ищут чеченские воины и даже называют координаты своего местоположения в надежде, что проснётся совесть у шайтанов и они хоть как-то проявят себя", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."Ни на киевском направлении, ни на луганском их нет. Но обязательно придёт момент истины, когда их призовут к ответу наши бойцы, как крыс, вытаскивая из нор. Час расплаты очень близок, шайтаны", - добавил глава республики.Сейчас, по его словам, чеченские бойцы совместно с другими подразделениями России и ЛНР проводят зачистки в городе Попасная Луганской области, проверяя каждый дом и строение."Кроме военных функций, военнослужащие выполняют и спасательные обязанности – эвакуируют из зоны обстрелов ВСУ мирных жителей, оказывают им экстренную медицинскую помощь, отвозят пострадавших в больницы, обеспечивают предметами первой необходимости. Население Попасной с огромной благодарностью относится к российским военным и встречает их как долгожданных освободителей", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220326/dobrovoltsy-1780187886.html
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в мире, владимир путин, луганская область, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
10:10 13.04.2022
 
Кадыров рассказал о попытках найти "чеченоговорящих шайтанов" на Украине

Глава Чечни Кадыров рассказал о попытках встретить "чеченоговорящих шайтанов" на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его силовики никак не могут встретить "чеченоговорящих шайтанов" в ходе спецоперации на Украине, но "час расплаты близок".
"Примечательно, что чеченоговорящие шайтаны всё никак не могут встретиться в огневом противостоянии с нашими бойцами. Их усиленно ищут чеченские воины и даже называют координаты своего местоположения в надежде, что проснётся совесть у шайтанов и они хоть как-то проявят себя", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"Ни на киевском направлении, ни на луганском их нет. Но обязательно придёт момент истины, когда их призовут к ответу наши бойцы, как крыс, вытаскивая из нор. Час расплаты очень близок, шайтаны", - добавил глава республики.
Сейчас, по его словам, чеченские бойцы совместно с другими подразделениями России и ЛНР проводят зачистки в городе Попасная Луганской области, проверяя каждый дом и строение.
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину
"Кроме военных функций, военнослужащие выполняют и спасательные обязанности – эвакуируют из зоны обстрелов ВСУ мирных жителей, оказывают им экстренную медицинскую помощь, отвозят пострадавших в больницы, обеспечивают предметами первой необходимости. Население Попасной с огромной благодарностью относится к российским военным и встречает их как долгожданных освободителей", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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1 марта, 23:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛуганская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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