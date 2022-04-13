https://ria.ru/20220413/kadyrov-1783257471.html

Кадыров рассказал о попытках найти "чеченоговорящих шайтанов" на Украине

Кадыров рассказал о попытках найти "чеченоговорящих шайтанов" на Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Кадыров рассказал о попытках найти "чеченоговорящих шайтанов" на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его силовики никак не могут встретить "чеченоговорящих шайтанов" в ходе спецоперации на Украине, но "час расплаты... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:10

2022-04-13T10:10

2022-04-13T10:10

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ГРОЗНЫЙ, 13 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его силовики никак не могут встретить "чеченоговорящих шайтанов" в ходе спецоперации на Украине, но "час расплаты близок"."Примечательно, что чеченоговорящие шайтаны всё никак не могут встретиться в огневом противостоянии с нашими бойцами. Их усиленно ищут чеченские воины и даже называют координаты своего местоположения в надежде, что проснётся совесть у шайтанов и они хоть как-то проявят себя", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."Ни на киевском направлении, ни на луганском их нет. Но обязательно придёт момент истины, когда их призовут к ответу наши бойцы, как крыс, вытаскивая из нор. Час расплаты очень близок, шайтаны", - добавил глава республики.Сейчас, по его словам, чеченские бойцы совместно с другими подразделениями России и ЛНР проводят зачистки в городе Попасная Луганской области, проверяя каждый дом и строение."Кроме военных функций, военнослужащие выполняют и спасательные обязанности – эвакуируют из зоны обстрелов ВСУ мирных жителей, оказывают им экстренную медицинскую помощь, отвозят пострадавших в больницы, обеспечивают предметами первой необходимости. Население Попасной с огромной благодарностью относится к российским военным и встречает их как долгожданных освободителей", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220326/dobrovoltsy-1780187886.html

https://ria.ru/20220301/kadyrov-1775946585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, луганская область, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины