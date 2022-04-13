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Россия отвергает инсинуации о насилии военными мирных жителей Украины - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/insinuatsii-1783409022.html
Россия отвергает инсинуации о насилии военными мирных жителей Украины
Россия отвергает инсинуации о насилии военными мирных жителей Украины - РИА Новости, 13.04.2022
Россия отвергает инсинуации о насилии военными мирных жителей Украины
Россия отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T20:24
2022-04-13T20:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
военные
донбасс
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ООН, 13 апр - РИА Новости. Россия отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.В среду в СБ ООН проходит заседание, посвященное проблеме сексуального насилия в конфликтах. Ранее ряд представителей западных стран, в частности Албании, Британии, Норвегии обвиняли российских военных в сексуальном насилии над женщинами на Украине."Сегодня мы опять слышали необоснованные и безосновательные обвинения в адрес российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине. Решительно отвергаем эти оскорбительные и голословные инсинуации", - сказал Кузьмин."Видим в этом часть беспринципной информационной борьбы, которая активно ведется сейчас против России Украиной и ее западными покровителями", - подчеркнул он.По его словам, действия российских оперативных подразделений в боевой обстановке и вне ее подчинены единым жестким правилам для всего личного состава, независимо от звания и занимаемой должности.Как указал Кузьмин, одна из ставящихся в рамках кампании по очернению российских военнослужащих задач – сокрытие реальных случаев сексуального насилия со стороны украинских радикалов, практикующих его в отношении мирных жителей Донбасса с 2014 года.
https://ria.ru/20220411/rzhavskiy-1783004934.html
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в мире, оон, украина, военные, донбасс, совет безопасности оон
20:24 13.04.2022 (обновлено: 20:32 13.04.2022)
 
Россия отвергает инсинуации о насилии военными мирных жителей Украины

Зампостпреда в ООН: Россия отвергает инсинуации о насилии военными мирных жителей Украины

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы полка имени Ахмата Кадырова помогают эвакуироваться местным жителям
Бойцы полка имени Ахмата Кадырова помогают эвакуироваться местным жителям - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы полка имени Ахмата Кадырова помогают эвакуироваться местным жителям. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 апр - РИА Новости. Россия отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.
В среду в СБ ООН проходит заседание, посвященное проблеме сексуального насилия в конфликтах. Ранее ряд представителей западных стран, в частности Албании, Британии, Норвегии обвиняли российских военных в сексуальном насилии над женщинами на Украине.
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Насилие стало основой политики украинских националистов, заявил Ржавский
"Сегодня мы опять слышали необоснованные и безосновательные обвинения в адрес российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине. Решительно отвергаем эти оскорбительные и голословные инсинуации", - сказал Кузьмин.
"Видим в этом часть беспринципной информационной борьбы, которая активно ведется сейчас против России Украиной и ее западными покровителями", - подчеркнул он.
По его словам, действия российских оперативных подразделений в боевой обстановке и вне ее подчинены единым жестким правилам для всего личного состава, независимо от звания и занимаемой должности.
Как указал Кузьмин, одна из ставящихся в рамках кампании по очернению российских военнослужащих задач – сокрытие реальных случаев сексуального насилия со стороны украинских радикалов, практикующих его в отношении мирных жителей Донбасса с 2014 года.
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