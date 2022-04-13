https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783317831.html

Британский бизнес предупредил о новых скачках инфляции в стране

Британский бизнес предупредил о новых скачках инфляции в стране - РИА Новости, 13.04.2022

Британский бизнес предупредил о новых скачках инфляции в стране

Великобританию ждут новые скачки инфляции, а также рост издержек для бизнеса и повышение стоимости жизни, считают в Конфедерации британской промышленности... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:10

2022-04-13T14:10

2022-04-13T14:10

инфляция

экономика

великобритания

в мире

бизнес

цены

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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобританию ждут новые скачки инфляции, а также рост издержек для бизнеса и повышение стоимости жизни, считают в Конфедерации британской промышленности (CBI).Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). При этом за март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале."Этот рост инфляции не будет последним. Мы увидим еще один скачок по итогам апреля, когда вступит в силу повышение предельных цен на энергоносители. Помимо этого, волатильность мировых цен на сырьевые товары и продолжающиеся сбои в цепочках поставок будут продолжать усиливать ценовое давление", - сказал ведущий экономист CBI Алпеш Палея.По его словам, в результате бизнес столкнется с повышением издержек, а домохозяйства – с повышением стоимости жизни."Энергетически ориентированный характер инфляционного давления подчеркивает необходимость удвоения инвестиций в зеленую энергетику. Повышение энергоэффективности жилых домов и коммерческих зданий поможет снизить спрос и расходы потребителей. В ближайшей перспективе снижение издержек для энергоемких отраслей промышленности и продолжение поддержки домохозяйств с низким доходом будут иметь важное значение для оказания помощи наиболее пострадавшим", - отметил Палея.Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей из-за резкого роста мировых цен на природный газ.Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.

https://ria.ru/20220413/eda-1783240491.html

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783282912.html

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783307036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, великобритания, в мире, бизнес, цены