https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783307036.html

Кудрин спрогнозировал инфляцию в России по итогам года

Кудрин спрогнозировал инфляцию в России по итогам года - РИА Новости, 13.04.2022

Кудрин спрогнозировал инфляцию в России по итогам года

Инфляция в России по итогам текущего года может составить до 20%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:31

2022-04-13T13:31

2022-04-13T13:43

инфляция

алексей кудрин

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

счетная палата рф

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года может составить до 20%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Ожидается, что новые прогнозы банк России и Минэкономразвития представят в апреле. Согласно опросу аналитиков, проведенному Банком России в начале марта, годовая инфляция в декабре текущего года составит 20%, в следующем году - 8%, а уже в 2024 году замедлится до 4,8%.По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда значение находилось на отметке 8,38%.Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783267860.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, алексей кудрин, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), счетная палата рф