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Кудрин спрогнозировал инфляцию в России по итогам года - РИА Новости, 13.04.2022
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Кудрин спрогнозировал инфляцию в России по итогам года
Кудрин спрогнозировал инфляцию в России по итогам года - РИА Новости, 13.04.2022
Кудрин спрогнозировал инфляцию в России по итогам года
Инфляция в России по итогам текущего года может составить до 20%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:31
2022-04-13T13:43
инфляция
алексей кудрин
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
счетная палата рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года может составить до 20%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Ожидается, что новые прогнозы банк России и Минэкономразвития представят в апреле. Согласно опросу аналитиков, проведенному Банком России в начале марта, годовая инфляция в декабре текущего года составит 20%, в следующем году - 8%, а уже в 2024 году замедлится до 4,8%.По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда значение находилось на отметке 8,38%.Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.
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инфляция, алексей кудрин, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), счетная палата рф
13:31 13.04.2022 (обновлено: 13:43 13.04.2022)
 
Кудрин спрогнозировал инфляцию в России по итогам года

Глава Счетной палаты Кудрин: инфляция в России по итогам года может составить от 17 до 20%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года может составить до 20%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне", - сказал Кудрин, выступая в среду в Совфеде с отчетом о работе возглавляемого им ведомства в 2021 году.
Ожидается, что новые прогнозы банк России и Минэкономразвития представят в апреле. Согласно опросу аналитиков, проведенному Банком России в начале марта, годовая инфляция в декабре текущего года составит 20%, в следующем году - 8%, а уже в 2024 году замедлится до 4,8%.
По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда значение находилось на отметке 8,38%.
Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.
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ИнфляцияАлексей КудринЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Счетная палата РФ
 
 
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