17:26 13.04.2022 (обновлено: 20:04 13.04.2022)
TAC: "имперские" США критикуют Россию и Китай, но замалчивают свои грехи
TAC: за двадцать лет США так и не поняли ошибочность своих имперских амбиций
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Слова американских экспертов о том, что обострение украинского кризиса можно было предотвратить активным вмешательством Вашингтона в дела страны, демонстрируют, что за 20 лет США не поняли, насколько ошибочными остаются их имперские амбиции, пишет историк Эндрю Басевич в статье для журнала The American Conservative.
Автора возмутило заявление Роберта Кагана, старшего научного сотрудника проекта Института Брукингса по международному порядку и стратегии, который уверен, что роль "мирового гегемона" предписана Америке свыше: "США играли и продолжают играть главную роль, и американцы должны смириться с этим фактом".
"Будучи истинным американцем, Каган, конечно же, избегает использования оскорбительного слова на букву "И" (империя. — Прим. ред.). И предпочитает термин "гегемония", который, как он объясняет, мягок и не предполагает ни господства, ни эксплуатации, а добровольное подчинение — "скорее условие, чем цель". Однако <...> предлагает императив милитаризованного глобального господства США, какой бы ни была цена, без особого внимания к тому, кто ее платит", — считает Басевич.
"Что бы ни происходило в реальном мире, он готов объяснить, как события подтверждают незаменимость напористого американского лидерства. В Вашингтоне это всегда приветствуется. <...> Однако о войнах США в Афганистане и Ираке после 11 сентября он молчит. Они не претендуют ни на одно упоминание — ни одного, ноль, зеро, нет", — подчеркнул Басевич.
Эксперт заявил, что политика превентивной агрессии, вылившаяся после 11 сентября в доктрину Буша-младшего, только укрепила веру Америки в свое право вмешиваться в жизнь недостаточно правильных, по ее мнению, государств.
"Теперь, даже два десятилетия спустя, Каган не может заставить себя признать гротескную безмерность этой ошибки, как и ее побочные эффекты", — подытоживается в материале.
Ранее в The Washington Post назвали американскую политику по отношению к Украине лицемерной из-за использования антироссийских санкций для беспрецедентного экономического давления на собственную сферу влияния в Западном полушарии.