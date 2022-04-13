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TAC: "имперские" США критикуют Россию и Китай, но замалчивают свои грехи - РИА Новости, 13.04.2022
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TAC: "имперские" США критикуют Россию и Китай, но замалчивают свои грехи
TAC: "имперские" США критикуют Россию и Китай, но замалчивают свои грехи - РИА Новости, 13.04.2022
TAC: "имперские" США критикуют Россию и Китай, но замалчивают свои грехи
Слова американских экспертов о том, что обострение украинского кризиса можно было предотвратить активным вмешательством Вашингтона в дела страны, демонстрируют, РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:26
2022-04-13T20:04
в мире
ирак
москва
сша
афганистан
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Слова американских экспертов о том, что обострение украинского кризиса можно было предотвратить активным вмешательством Вашингтона в дела страны, демонстрируют, что за 20 лет США не поняли, насколько ошибочными остаются их имперские амбиции, пишет историк Эндрю Басевич в статье для журнала The American Conservative.Автора возмутило заявление Роберта Кагана, старшего научного сотрудника проекта Института Брукингса по международному порядку и стратегии, который уверен, что роль "мирового гегемона" предписана Америке свыше: "США играли и продолжают играть главную роль, и американцы должны смириться с этим фактом"."Будучи истинным американцем, Каган, конечно же, избегает использования оскорбительного слова на букву "И" (империя. — Прим. ред.). И предпочитает термин "гегемония", который, как он объясняет, мягок и не предполагает ни господства, ни эксплуатации, а добровольное подчинение — "скорее условие, чем цель". Однако &lt;...&gt; предлагает императив милитаризованного глобального господства США, какой бы ни была цена, без особого внимания к тому, кто ее платит", — считает Басевич.Историк напомнил, что в имперском нарративе Соединенных Штатов всегда присутствует неизменная критика Москвы и Пекина, сравнение их с милитаристской Японией или предвоенной Германией, однако грехи самого Вашингтона замалчиваются."Что бы ни происходило в реальном мире, он готов объяснить, как события подтверждают незаменимость напористого американского лидерства. В Вашингтоне это всегда приветствуется. &lt;...&gt; Однако о войнах США в Афганистане и Ираке после 11 сентября он молчит. Они не претендуют ни на одно упоминание — ни одного, ноль, зеро, нет", — подчеркнул Басевич.Эксперт заявил, что политика превентивной агрессии, вылившаяся после 11 сентября в доктрину Буша-младшего, только укрепила веру Америки в свое право вмешиваться в жизнь недостаточно правильных, по ее мнению, государств."Теперь, даже два десятилетия спустя, Каган не может заставить себя признать гротескную безмерность этой ошибки, как и ее побочные эффекты", — подытоживается в материале.Ранее в The Washington Post назвали американскую политику по отношению к Украине лицемерной из-за использования антироссийских санкций для беспрецедентного экономического давления на собственную сферу влияния в Западном полушарии.
https://ria.ru/20220413/bayden-1783356085.html
https://ria.ru/20220413/simptom-1783236338.html
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в мире, ирак, москва, сша, афганистан
17:26 13.04.2022 (обновлено: 20:04 13.04.2022)
 
TAC: "имперские" США критикуют Россию и Китай, но замалчивают свои грехи

TAC: за двадцать лет США так и не поняли ошибочность своих имперских амбиций

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Слова американских экспертов о том, что обострение украинского кризиса можно было предотвратить активным вмешательством Вашингтона в дела страны, демонстрируют, что за 20 лет США не поняли, насколько ошибочными остаются их имперские амбиции, пишет историк Эндрю Басевич в статье для журнала The American Conservative.
Автора возмутило заявление Роберта Кагана, старшего научного сотрудника проекта Института Брукингса по международному порядку и стратегии, который уверен, что роль "мирового гегемона" предписана Америке свыше: "США играли и продолжают играть главную роль, и американцы должны смириться с этим фактом".
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"Будучи истинным американцем, Каган, конечно же, избегает использования оскорбительного слова на букву "И" (империя. — Прим. ред.). И предпочитает термин "гегемония", который, как он объясняет, мягок и не предполагает ни господства, ни эксплуатации, а добровольное подчинение — "скорее условие, чем цель". Однако <...> предлагает императив милитаризованного глобального господства США, какой бы ни была цена, без особого внимания к тому, кто ее платит", — считает Басевич.
Историк напомнил, что в имперском нарративе Соединенных Штатов всегда присутствует неизменная критика Москвы и Пекина, сравнение их с милитаристской Японией или предвоенной Германией, однако грехи самого Вашингтона замалчиваются.
"Что бы ни происходило в реальном мире, он готов объяснить, как события подтверждают незаменимость напористого американского лидерства. В Вашингтоне это всегда приветствуется. <...> Однако о войнах США в Афганистане и Ираке после 11 сентября он молчит. Они не претендуют ни на одно упоминание — ни одного, ноль, зеро, нет", — подчеркнул Басевич.
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"Теперь, даже два десятилетия спустя, Каган не может заставить себя признать гротескную безмерность этой ошибки, как и ее побочные эффекты", — подытоживается в материале.
Ранее в The Washington Post назвали американскую политику по отношению к Украине лицемерной из-за использования антироссийских санкций для беспрецедентного экономического давления на собственную сферу влияния в Западном полушарии.
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