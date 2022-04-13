https://ria.ru/20220413/gumkoridor-1783423942.html
Из Мариуполя через гумкоридор удалось спасти уже 137 199 человек
Из Мариуполя через гумкоридор удалось спасти уже 137 199 человек - РИА Новости, 13.04.2022
Из Мариуполя через гумкоридор удалось спасти уже 137 199 человек
За истекшие сутки из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, удалось спасти от беспредела,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:26
2022-04-13T22:26
2022-04-13T23:04
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. За истекшие сутки из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, удалось спасти от беспредела, устроенного националистами, 915 человек, всего же спасены 137 199 человек. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, всего с начала специальной военной операции из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины на территорию РФ были эвакуированы уже 783 631 человек, из которых 147 091 – ребенок.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783404987.html
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мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, луганская народная республика, украина
22:26 13.04.2022 (обновлено: 23:04 13.04.2022)
Из Мариуполя через гумкоридор удалось спасти уже 137 199 человек
МО России: из Мариуполя через гумкоридор удалось спасти уже 137 199 человек