https://ria.ru/20220413/gumkoridor-1783421530.html
Украина на текущие сутки не заявила ни одного гумкоридора
Украина на текущие сутки не заявила ни одного гумкоридора - РИА Новости, 13.04.2022
Украина на текущие сутки не заявила ни одного гумкоридора
Украинская сторона на текущие сутки не заявила ни одного гуманитарного коридора, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:01
2022-04-13T22:01
2022-04-13T22:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
запорожье
вооруженные силы рф
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинская сторона на текущие сутки не заявила ни одного гуманитарного коридора, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц. Украинской стороной на текущие сутки ни одного коридора не заявлено", - сказал он.Генерал напомнил, что ежедневно с 10:00 мск российская сторона открывает гумкоридоры на харьковском и мариупольском направлениях в сторону России, а также дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), второе – морским транспортом по избранным направлениям.Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ, а также ополчение ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной 12 апреля 2022 года.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, запорожье, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:01 13.04.2022 (обновлено: 22:02 13.04.2022)
Украина на текущие сутки не заявила ни одного гумкоридора
Минобороны: Украина на текущие сутки не заявила ни одного гумкоридора