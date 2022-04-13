https://ria.ru/20220413/gumkoridor-1783421530.html

Украина на текущие сутки не заявила ни одного гумкоридора

Украина на текущие сутки не заявила ни одного гумкоридора - РИА Новости, 13.04.2022

Украина на текущие сутки не заявила ни одного гумкоридора

Украинская сторона на текущие сутки не заявила ни одного гуманитарного коридора, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T22:01

2022-04-13T22:01

2022-04-13T22:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

запорожье

вооруженные силы рф

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинская сторона на текущие сутки не заявила ни одного гуманитарного коридора, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц. Украинской стороной на текущие сутки ни одного коридора не заявлено", - сказал он.Генерал напомнил, что ежедневно с 10:00 мск российская сторона открывает гумкоридоры на харьковском и мариупольском направлениях в сторону России, а также дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), второе – морским транспортом по избранным направлениям.Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ, а также ополчение ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной 12 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, запорожье, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф