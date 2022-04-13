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СМИ назвали имена россиян, которых могут лишить гражданства Кипра - РИА Новости, 13.04.2022
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СМИ назвали имена россиян, которых могут лишить гражданства Кипра
СМИ назвали имена россиян, которых могут лишить гражданства Кипра - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ назвали имена россиян, которых могут лишить гражданства Кипра
Гражданства Кипра могут лишиться включенные в санкционные списки ЕС четверо россиян - Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:44
2022-04-13T14:44
в мире
никос анастасиадис
вадим мошкович
александр пономаренко
сша
евросоюз
кипр
еврокомиссия
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АФИНЫ, 13 апр – РИА Новости. Гражданства Кипра могут лишиться включенные в санкционные списки ЕС четверо россиян - Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев - и члены их семей, утверждает в среду кипрская газета "Филелефтерос", ссылаясь на принятое властями страны решение."Совет министров на своем последнем заседании принял решение лишить натурализации в общей сложности 21 человека, получивших "золотые паспорта" Республики Кипр в течение последнего десятилетия, в том числе включенных в санкционный список Еврокомиссии четырех россиян. Решение об аннулировании гражданства касается четырех россиян, их супругов и детей… По данным "Филелефтерос", принято решение лишить кипрского гражданства Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича, Алексея Кузьмичева и членов их семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение совета министров было принято на основании статьи 113 Закона об архиве данных населения с изменениями от 2020 года, включающими положения о лишении кипрского гражданства и процедуры."На основании проверки, проведенной компетентными органами Республики Кипр по спискам Еврокомиссии, санкции были выявлены только в отношении четырех россиян, получивших "золотой паспорт" Кипра", - пишет издание.Список ЕК на данный момент включает 1100 человек - высокопоставленных чиновников, олигархов, видных бизнесменов, действующих в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, экономика, СМИ, оборонная и оружейная промышленность, а также "сторонников манипулирования информацией" о ситуации на Украине", пишет газета.Президент Кипра Никос Анастасиадис ранее сообщил журналистам, что совет министров на заседании 7 апреля уполномочил министра внутренних дел приступить к процессу аннулирования паспортов четырех человек из 850, которые на тот момент были включены в санкционные списки ЕС.Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.США и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за "продажу" паспортов. В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов.
https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776239294.html
https://ria.ru/20220409/kipr-1782709184.html
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в мире, никос анастасиадис, вадим мошкович, александр пономаренко, сша, евросоюз, кипр, еврокомиссия, россия, михаил гуцериев
14:44 13.04.2022
 
СМИ назвали имена россиян, которых могут лишить гражданства Кипра

"Филелефтерос": Гуцериева, Пономаренко, Мошковича и Кузьмичева лишат гражданства Кипра

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АФИНЫ, 13 апр – РИА Новости. Гражданства Кипра могут лишиться включенные в санкционные списки ЕС четверо россиян - Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев - и члены их семей, утверждает в среду кипрская газета "Филелефтерос", ссылаясь на принятое властями страны решение.
"Совет министров на своем последнем заседании принял решение лишить натурализации в общей сложности 21 человека, получивших "золотые паспорта" Республики Кипр в течение последнего десятилетия, в том числе включенных в санкционный список Еврокомиссии четырех россиян. Решение об аннулировании гражданства касается четырех россиян, их супругов и детей… По данным "Филелефтерос", принято решение лишить кипрского гражданства Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича, Алексея Кузьмичева и членов их семей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение совета министров было принято на основании статьи 113 Закона об архиве данных населения с изменениями от 2020 года, включающими положения о лишении кипрского гражданства и процедуры.
"На основании проверки, проведенной компетентными органами Республики Кипр по спискам Еврокомиссии, санкции были выявлены только в отношении четырех россиян, получивших "золотой паспорт" Кипра", - пишет издание.
Список ЕК на данный момент включает 1100 человек - высокопоставленных чиновников, олигархов, видных бизнесменов, действующих в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, экономика, СМИ, оборонная и оружейная промышленность, а также "сторонников манипулирования информацией" о ситуации на Украине", пишет газета.
Президент Кипра Никос Анастасиадис ранее сообщил журналистам, что совет министров на заседании 7 апреля уполномочил министра внутренних дел приступить к процессу аннулирования паспортов четырех человек из 850, которые на тот момент были включены в санкционные списки ЕС.
Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.
США и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за "продажу" паспортов. В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов.
Акция в поддержку России на Кипре
9 апреля, 19:27
На Кипре прошла массовая акция в поддержку России
 
В миреНикос АнастасиадисВадим МошковичАлександр ПономаренкоСШАЕвросоюзКипрЕврокомиссияРоссияМихаил Гуцериев
 
 
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