https://ria.ru/20220413/grazhdanstvo-1783326942.html

СМИ назвали имена россиян, которых могут лишить гражданства Кипра

СМИ назвали имена россиян, которых могут лишить гражданства Кипра - РИА Новости, 13.04.2022

СМИ назвали имена россиян, которых могут лишить гражданства Кипра

Гражданства Кипра могут лишиться включенные в санкционные списки ЕС четверо россиян - Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:44

2022-04-13T14:44

2022-04-13T14:44

в мире

никос анастасиадис

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еврокомиссия

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АФИНЫ, 13 апр – РИА Новости. Гражданства Кипра могут лишиться включенные в санкционные списки ЕС четверо россиян - Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев - и члены их семей, утверждает в среду кипрская газета "Филелефтерос", ссылаясь на принятое властями страны решение."Совет министров на своем последнем заседании принял решение лишить натурализации в общей сложности 21 человека, получивших "золотые паспорта" Республики Кипр в течение последнего десятилетия, в том числе включенных в санкционный список Еврокомиссии четырех россиян. Решение об аннулировании гражданства касается четырех россиян, их супругов и детей… По данным "Филелефтерос", принято решение лишить кипрского гражданства Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича, Алексея Кузьмичева и членов их семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение совета министров было принято на основании статьи 113 Закона об архиве данных населения с изменениями от 2020 года, включающими положения о лишении кипрского гражданства и процедуры."На основании проверки, проведенной компетентными органами Республики Кипр по спискам Еврокомиссии, санкции были выявлены только в отношении четырех россиян, получивших "золотой паспорт" Кипра", - пишет издание.Список ЕК на данный момент включает 1100 человек - высокопоставленных чиновников, олигархов, видных бизнесменов, действующих в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, экономика, СМИ, оборонная и оружейная промышленность, а также "сторонников манипулирования информацией" о ситуации на Украине", пишет газета.Президент Кипра Никос Анастасиадис ранее сообщил журналистам, что совет министров на заседании 7 апреля уполномочил министра внутренних дел приступить к процессу аннулирования паспортов четырех человек из 850, которые на тот момент были включены в санкционные списки ЕС.Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.США и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за "продажу" паспортов. В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов.

https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776239294.html

https://ria.ru/20220409/kipr-1782709184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, никос анастасиадис, вадим мошкович, александр пономаренко, сша, евросоюз, кипр, еврокомиссия, россия, михаил гуцериев