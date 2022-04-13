https://ria.ru/20220413/gaz-1783409601.html

Более 45 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу в рамках нацпроекта

Более 45 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу в рамках нацпроекта - РИА Новости, 13.04.2022

Более 45 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу в рамках нацпроекта

В рамках нацпроекта газ подвели к домам более чем 45 тысяч жителей Подмосковья, сообщил телеканал "360". Также уже проведено 860 километров... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T20:28

2022-04-13T20:28

2022-04-13T20:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В рамках нацпроекта газ подвели к домам более чем 45 тысяч жителей Подмосковья, сообщил телеканал "360". Также уже проведено 860 километров газораспределительных сетей. Только с начала апреля газифицировали 20 населенных пунктов.В городском округе Луховицы программа выполнена на 83%, полностью газифицированы 52 населенных пункта из 62."До окончания сроков реализации остается девять месяцев, и сейчас один из наших приоритетов — повышение информированности луховичан. Новые комфортные условия в нашем округе уже получили собственники частных домовладений в 52 населенных пунктах", – отметил директор "Мособлгаза" Игорь Баранов.

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московская область (подмосковье)