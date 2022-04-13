https://ria.ru/20220413/gaz-1783230457.html

Эксперт рассказал, "поглотит" ли Азия весь российский газ

Эксперт рассказал, "поглотит" ли Азия весь российский газ - РИА Новости, 13.04.2022

Эксперт рассказал, "поглотит" ли Азия весь российский газ

В настоящее время Россия поставляет газ в Азию как по трубопроводу в Китай, так и в виде СПГ. Оба направления можно развивать, но партнеры могут потребовать... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T02:17

2022-04-13T02:17

2022-04-13T02:17

экономика

азия

европа

китай

ямал спг

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В настоящее время Россия поставляет газ в Азию как по трубопроводу в Китай, так и в виде СПГ. Оба направления можно развивать, но партнеры могут потребовать дополнительных скидок, рассказывает “Прайм” ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.Ситуация с газом проекта "Ямал СПГ" несколько иная. Китаем законтрактованы 3 миллиона тонн газа, которые направляются на восток по Северному морскому пути (СМП). Зимой, когда СМП замерзает, объемы уходят в Европу, а оттуда частично в Азию. Азиатский поток можно увеличить, но, вероятно, предоставив партнерам скидку, считает эксперт. Китай готов “переварить” дополнительные объемы газа, к нему подключится Индия, но чем выше цена, тем ниже объем сделок, поэтому многое будет решаться путем переговоров, заключил он.

азия

европа

китай

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, азия, европа, китай, ямал спг