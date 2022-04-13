Эксперт рассказал, "поглотит" ли Азия весь российский газ
Эксперт Юшков заявил о возможности роста поставок российского газа в Азию
Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В настоящее время Россия поставляет газ в Азию как по трубопроводу в Китай, так и в виде СПГ. Оба направления можно развивать, но партнеры могут потребовать дополнительных скидок, рассказывает “Прайм” ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
"Все объемы с "Сахалина — 2" сейчас законтрактованы, уходят на азиатские рынки, в основном – по долгосрочным контрактам в Японию и Южную Корею, – указывает он. – Ни в том, ни в другом случае речь не идет об отказе от российского энергоносителя, во всяком случае пока".
Ситуация с газом проекта "Ямал СПГ" несколько иная. Китаем законтрактованы 3 миллиона тонн газа, которые направляются на восток по Северному морскому пути (СМП). Зимой, когда СМП замерзает, объемы уходят в Европу, а оттуда частично в Азию. Азиатский поток можно увеличить, но, вероятно, предоставив партнерам скидку, считает эксперт. Китай готов “переварить” дополнительные объемы газа, к нему подключится Индия, но чем выше цена, тем ниже объем сделок, поэтому многое будет решаться путем переговоров, заключил он.