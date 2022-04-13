В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"
© Фото : Пресс-службы губернатора Московской областиВ Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"
© Фото : Пресс-службы губернатора Московской области
МОСКВА, 13 апр– РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой открыл Всероссийский форум лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Форум пройдет 13 и 14 апреля при поддержке правительства Московской области. Среди участников: уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, представители Федерального Собрания РФ, социально ориентированных НКО и эксперты.
"Мы собрались, чтобы найти новые способы решения проблемы детей, оставшихся без родителей и чтобы их затем применить в регионах. И вторая тема, которая всех здесь сегодня волнует - это Донбасс. Согласитесь, то, что происходит там, не может сделать нас безучастными. Как можешь не участвовать в том, чтобы помочь старикам, молодым, деткам?", - сказал Воробьев.
По сообщению пресс-службы, одна из главных тем форума - гуманитарный проект губернатора Московской области по поиску родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции, а также устройству детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России. Впервые проект был представлен на прошлой неделе во время визита в Донецк.
© Фото : Пресс-службы губернатора Московской областиВ Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"
© Фото : Пресс-службы губернатора Московской области
В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"
Предлагается разыскивать родственников в российских базах данных, Красного креста. Отбирать будут семьи, которые готовы в дальнейшем к усыновлению. В Подмосковье есть люди, желающие взять ответственность за этих ребят и воспитывать их.
Сейчас Подмосковье готово принять порядка 120 детей в семьи и столько же разместить в семейных центрах региона с дальнейшим устройством в семьи. Потенциальные родители проживают в хороших условиях и имеют опыт в воспитании приемных ребят.