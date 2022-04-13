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В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"

В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье" - РИА Новости, 13.04.2022

В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой открыл Всероссийский форум... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:48

2022-04-13T15:48

2022-04-13T15:48

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МОСКВА, 13 апр– РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой открыл Всероссийский форум лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Форум пройдет 13 и 14 апреля при поддержке правительства Московской области. Среди участников: уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, представители Федерального Собрания РФ, социально ориентированных НКО и эксперты.По сообщению пресс-службы, одна из главных тем форума - гуманитарный проект губернатора Московской области по поиску родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции, а также устройству детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России. Впервые проект был представлен на прошлой неделе во время визита в Донецк.Предлагается разыскивать родственников в российских базах данных, Красного креста. Отбирать будут семьи, которые готовы в дальнейшем к усыновлению. В Подмосковье есть люди, желающие взять ответственность за этих ребят и воспитывать их.Сейчас Подмосковье готово принять порядка 120 детей в семьи и столько же разместить в семейных центрах региона с дальнейшим устройством в семьи. Потенциальные родители проживают в хороших условиях и имеют опыт в воспитании приемных ребят.

https://ria.ru/20220413/deti-siroty-1783327884.html

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Алёна Пава

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