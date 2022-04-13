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В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье" - РИА Новости, 13.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220413/forum-1783345198.html
В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"
В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье" - РИА Новости, 13.04.2022
В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой открыл Всероссийский форум... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:48
2022-04-13T15:48
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МОСКВА, 13 апр– РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой открыл Всероссийский форум лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Форум пройдет 13 и 14 апреля при поддержке правительства Московской области. Среди участников: уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, представители Федерального Собрания РФ, социально ориентированных НКО и эксперты.По сообщению пресс-службы, одна из главных тем форума - гуманитарный проект губернатора Московской области по поиску родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции, а также устройству детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России. Впервые проект был представлен на прошлой неделе во время визита в Донецк.Предлагается разыскивать родственников в российских базах данных, Красного креста. Отбирать будут семьи, которые готовы в дальнейшем к усыновлению. В Подмосковье есть люди, желающие взять ответственность за этих ребят и воспитывать их.Сейчас Подмосковье готово принять порядка 120 детей в семьи и столько же разместить в семейных центрах региона с дальнейшим устройством в семьи. Потенциальные родители проживают в хороших условиях и имеют опыт в воспитании приемных ребят.
https://ria.ru/20220413/deti-siroty-1783327884.html
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московская область (подмосковье), россия, донецк (днр), общество, днр, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс
15:48 13.04.2022
 

В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"

© Фото : Пресс-службы губернатора Московской областиВ Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"
В Подмосковье открылся Всероссийский форум Жить и воспитываться в семье - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : Пресс-службы губернатора Московской области
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МОСКВА, 13 апр– РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой открыл Всероссийский форум лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Форум пройдет 13 и 14 апреля при поддержке правительства Московской области. Среди участников: уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, представители Федерального Собрания РФ, социально ориентированных НКО и эксперты.

"Мы собрались, чтобы найти новые способы решения проблемы детей, оставшихся без родителей и чтобы их затем применить в регионах. И вторая тема, которая всех здесь сегодня волнует - это Донбасс. Согласитесь, то, что происходит там, не может сделать нас безучастными. Как можешь не участвовать в том, чтобы помочь старикам, молодым, деткам?", - сказал Воробьев.

По сообщению пресс-службы, одна из главных тем форума - гуманитарный проект губернатора Московской области по поиску родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции, а также устройству детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России. Впервые проект был представлен на прошлой неделе во время визита в Донецк.
© Фото : Пресс-службы губернатора Московской областиВ Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"
В Подмосковье открылся Всероссийский форум Жить и воспитываться в семье - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : Пресс-службы губернатора Московской области
В Подмосковье открылся Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"
Предлагается разыскивать родственников в российских базах данных, Красного креста. Отбирать будут семьи, которые готовы в дальнейшем к усыновлению. В Подмосковье есть люди, желающие взять ответственность за этих ребят и воспитывать их.
Сейчас Подмосковье готово принять порядка 120 детей в семьи и столько же разместить в семейных центрах региона с дальнейшим устройством в семьи. Потенциальные родители проживают в хороших условиях и имеют опыт в воспитании приемных ребят.
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