https://ria.ru/20220413/forum-1783291170.html

Форум об автоматизации маркетинга MarTech Spring'22 пройдет 22 апреля

Форум об автоматизации маркетинга MarTech Spring'22 пройдет 22 апреля - РИА Новости, 13.04.2022

Форум об автоматизации маркетинга MarTech Spring'22 пройдет 22 апреля

Сообщество маркетинговых технологий RuMarTech приглашает принять участие в ежегодном форуме об автоматизации маркетинга - MarTech Spring'22. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:12

2022-04-13T14:12

2022-04-13T14:12

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783317706_0:95:855:576_1920x0_80_0_0_c5faff3a9ce02a6118e1bbad6d4ab3e4.jpg

МОСКВА, 13 апр – Оргкомитет форума MarTech Spring'22. Сообщество маркетинговых технологий RuMarTech приглашает принять участие в ежегодном форуме об автоматизации маркетинга - MarTech Spring'22.Дата и время проведения: 22 апреля, 10:00-18:00 (офлайн).Место проведения: Start Hub Красный октябрь - Берсеневская набережная, 6/3.Ведущие российские эксперты в области автоматизации маркетинга соберутся на ежегодный весенний мартех форум, чтобы обсудить новые и зарекомендовавшие себя инструменты в области работы с данными, рекламы, поддержки продаж, управления взаимоотношениями с клиентами и трансформации клиентского опыта для нужд стратегического и операционного маркетинга. В центре внимания – замещение “ушедших с рынка” инструментов маркетолога на российские аналоги, антикризисный маркетинг, обмен опытом для внедрения лучших практик привлечения и удержания клиентов.В завершении официальной программы форума - Церемония награждения лучших мартех кейсов и продуктов – победителей ежегодного конкурса MarTechStar Awards 2021.В числе подтвержденных спикеров форума: Руководитель группы по медиаисследованиям СберМаркетинг, Георгий ЕПИФАНОВ; Со-основатель банка Blanc, Дмитрий САЛАТОВ; Regional Head of Media RUCIS - Health BU Russia, CIS & Ukraine Reckitt, Дарья ВОЛОХОВА; Генеральный директор MediaSniper, Евгений ДОРОНИН; Head of Campaign & Integrations WIM.Agency, Владимир КОЛЕВАТЫХ; Руководитель отдела по дата-продуктам Weborama, Жанна СМОЛИЦКАЯ; Директор по маркетингу Deltaplan Group, Людмила ЧЕРНЫХ; Директор по исследованию и программному развитию DV Group, Светлана ПРОНЬКИНА; CEO Tamburin, Наталья ИВАНОВСКАЯ; Менеджер по работе с ключевыми клиентами Yandex.Cloud, Максим ВОЙЦЕХОВСКИЙ, Менеджер по активациям брендов в канале электронной коммерции Nutricia, Юля АНДРИЯХИНА.С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на сайте форума – http://www.martechexpo.online .Участие в форуме для делегатов бесплатное.Мероприятие будет интересно специалистам и директорам по маркетингу, информационным технологиям, цифровой трансформации и инновациям.По вопросам партнерства обращайтесь: Владимир Зуев, руководитель проекта, vz@rumartech.comПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы