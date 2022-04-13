https://ria.ru/20220413/forum-1783291170.html
Форум об автоматизации маркетинга MarTech Spring'22 пройдет 22 апреля
Форум об автоматизации маркетинга MarTech Spring'22 пройдет 22 апреля - РИА Новости, 13.04.2022
Форум об автоматизации маркетинга MarTech Spring'22 пройдет 22 апреля
Сообщество маркетинговых технологий RuMarTech приглашает принять участие в ежегодном форуме об автоматизации маркетинга - MarTech Spring'22. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:12
2022-04-13T14:12
2022-04-13T14:12
пресс-релизы
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МОСКВА, 13 апр – Оргкомитет форума MarTech Spring'22. Сообщество маркетинговых технологий RuMarTech приглашает принять участие в ежегодном форуме об автоматизации маркетинга - MarTech Spring'22.Дата и время проведения: 22 апреля, 10:00-18:00 (офлайн).Место проведения: Start Hub Красный октябрь - Берсеневская набережная, 6/3.Ведущие российские эксперты в области автоматизации маркетинга соберутся на ежегодный весенний мартех форум, чтобы обсудить новые и зарекомендовавшие себя инструменты в области работы с данными, рекламы, поддержки продаж, управления взаимоотношениями с клиентами и трансформации клиентского опыта для нужд стратегического и операционного маркетинга. В центре внимания – замещение “ушедших с рынка” инструментов маркетолога на российские аналоги, антикризисный маркетинг, обмен опытом для внедрения лучших практик привлечения и удержания клиентов.В завершении официальной программы форума - Церемония награждения лучших мартех кейсов и продуктов – победителей ежегодного конкурса MarTechStar Awards 2021.В числе подтвержденных спикеров форума: Руководитель группы по медиаисследованиям СберМаркетинг, Георгий ЕПИФАНОВ; Со-основатель банка Blanc, Дмитрий САЛАТОВ; Regional Head of Media RUCIS - Health BU Russia, CIS & Ukraine Reckitt, Дарья ВОЛОХОВА; Генеральный директор MediaSniper, Евгений ДОРОНИН; Head of Campaign & Integrations WIM.Agency, Владимир КОЛЕВАТЫХ; Руководитель отдела по дата-продуктам Weborama, Жанна СМОЛИЦКАЯ; Директор по маркетингу Deltaplan Group, Людмила ЧЕРНЫХ; Директор по исследованию и программному развитию DV Group, Светлана ПРОНЬКИНА; CEO Tamburin, Наталья ИВАНОВСКАЯ; Менеджер по работе с ключевыми клиентами Yandex.Cloud, Максим ВОЙЦЕХОВСКИЙ, Менеджер по активациям брендов в канале электронной коммерции Nutricia, Юля АНДРИЯХИНА.С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на сайте форума – http://www.martechexpo.online .Участие в форуме для делегатов бесплатное.Мероприятие будет интересно специалистам и директорам по маркетингу, информационным технологиям, цифровой трансформации и инновациям.По вопросам партнерства обращайтесь: Владимир Зуев, руководитель проекта, vz@rumartech.comПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 13 апр – Оргкомитет форума MarTech Spring'22. Сообщество маркетинговых технологий RuMarTech приглашает принять участие в ежегодном форуме об автоматизации маркетинга - MarTech Spring'22.
Дата и время проведения: 22 апреля, 10:00-18:00 (офлайн).
Место проведения: Start Hub Красный октябрь - Берсеневская набережная, 6/3.
Ведущие российские эксперты в области автоматизации маркетинга соберутся на ежегодный весенний мартех форум, чтобы обсудить новые и зарекомендовавшие себя инструменты в области работы с данными, рекламы, поддержки продаж, управления взаимоотношениями с клиентами и трансформации клиентского опыта для нужд стратегического и операционного маркетинга. В центре внимания – замещение “ушедших с рынка” инструментов маркетолога на российские аналоги, антикризисный маркетинг, обмен опытом для внедрения лучших практик привлечения и удержания клиентов.
В завершении официальной программы форума - Церемония награждения лучших мартех кейсов и продуктов – победителей ежегодного конкурса MarTechStar Awards 2021.
В числе подтвержденных спикеров форума: Руководитель группы по медиаисследованиям СберМаркетинг, Георгий ЕПИФАНОВ; Со-основатель банка Blanc, Дмитрий САЛАТОВ; Regional Head of Media RUCIS - Health BU Russia, CIS & Ukraine Reckitt, Дарья ВОЛОХОВА; Генеральный директор MediaSniper, Евгений ДОРОНИН; Head of Campaign & Integrations WIM.Agency, Владимир КОЛЕВАТЫХ; Руководитель отдела по дата-продуктам Weborama, Жанна СМОЛИЦКАЯ; Директор по маркетингу Deltaplan Group, Людмила ЧЕРНЫХ; Директор по исследованию и программному развитию DV Group, Светлана ПРОНЬКИНА; CEO Tamburin, Наталья ИВАНОВСКАЯ; Менеджер по работе с ключевыми клиентами Yandex.Cloud, Максим ВОЙЦЕХОВСКИЙ, Менеджер по активациям брендов в канале электронной коммерции Nutricia, Юля АНДРИЯХИНА.
С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на сайте форума – http://www.martechexpo.online
.
Участие в форуме для делегатов бесплатное.
Мероприятие будет интересно специалистам и директорам по маркетингу, информационным технологиям, цифровой трансформации и инновациям.
По вопросам партнерства обращайтесь: Владимир Зуев, руководитель проекта, vz@rumartech.com
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.