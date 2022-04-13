https://ria.ru/20220413/formirovanie-1783399904.html
Установлены члены украинского формирования "Грузинский национальный легион"
Установлены члены украинского формирования "Грузинский национальный легион" - РИА Новости, 13.04.2022
Установлены члены украинского формирования "Грузинский национальный легион"
Следственный комитет России установил участников украинского вооруженного формирования "Грузинский национальный легион". РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:31
2022-04-13T19:31
2022-04-13T20:04
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
обострение ситуации в днр и лнр
грузия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следственный комитет России установил участников украинского вооруженного формирования "Грузинский национальный легион".СК возбудил уголовное дело в отношении командира движения Мамуки Мамулашвили на Украине за привлечение наемников и призывы к уничтожению российских военных. По данным следствия, он способствовал приезду в страну и участию в боевых действиях 24 грузинских граждан.Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют более 6,5 тысячи иностранных наемников и террористов из 62 государств. Он отметил, что они будут безжалостно уничтожаться.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220407/plennye-1782401829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Участники украинского вооруженного формирования "Грузинский национальный легион"
СК РФ сообщил, что участники украинского вооруженного формирования "Грузинский национальный легион" установлены
2022-04-13T19:31
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, грузия, ситуация в днр и лнр
19:31 13.04.2022 (обновлено: 20:04 13.04.2022)
Установлены члены украинского формирования "Грузинский национальный легион"
СК установил участников украинского формирования "Грузинский национальный легион"