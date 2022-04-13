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Установлены члены украинского формирования "Грузинский национальный легион"

Установлены члены украинского формирования "Грузинский национальный легион" - РИА Новости, 13.04.2022

Установлены члены украинского формирования "Грузинский национальный легион"

Следственный комитет России установил участников украинского вооруженного формирования "Грузинский национальный легион". РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:31

2022-04-13T19:31

2022-04-13T20:04

в мире

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

обострение ситуации в днр и лнр

грузия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следственный комитет России установил участников украинского вооруженного формирования "Грузинский национальный легион".СК возбудил уголовное дело в отношении командира движения Мамуки Мамулашвили на Украине за привлечение наемников и призывы к уничтожению российских военных. По данным следствия, он способствовал приезду в страну и участию в боевых действиях 24 грузинских граждан.Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют более 6,5 тысячи иностранных наемников и террористов из 62 государств. Он отметил, что они будут безжалостно уничтожаться.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220407/plennye-1782401829.html

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Участники украинского вооруженного формирования "Грузинский национальный легион" СК РФ сообщил, что участники украинского вооруженного формирования "Грузинский национальный легион" установлены 2022-04-13T19:31 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, грузия, ситуация в днр и лнр