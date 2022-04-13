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Бирюков: фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" промоют после зимы

Бирюков: фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" промоют после зимы - РИА Новости, 13.04.2022

Бирюков: фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" промоют после зимы

Специалисты Комплекса городского хозяйства в четверг, 14 апреля, промоют фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ в рамках подготовки к открытию... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:43

2022-04-13T14:43

2022-04-13T14:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в четверг, 14 апреля, промоют фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ в рамках подготовки к открытию сезона, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Эти фонтаны представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную. Работы продлятся пять дней, их выполнят специальные бригады", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка фонтанов к открытию включает целый комплекс работ."Позолоченные элементы и мозаики из смальты очистят мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты, гранитные поверхности промоют с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством. Перед запуском будет тщательно проверено техническое состояние фонтанов, все конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что сезон фонтанов в Москве по традиции начнется в конце апреля и продлится до октября.

https://ria.ru/20220413/moskva-1783282168.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва