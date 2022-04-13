https://ria.ru/20220413/finansirovanie-1783270561.html
КМСП поддержала импортозамещающее производство окон в Ярославле
КМСП поддержала импортозамещающее производство окон в Ярославле - РИА Новости, 13.04.2022
КМСП поддержала импортозамещающее производство окон в Ярославле
Корпорация МСП (КМСП) предоставила ярославской компании лизинговое финансирование на создание производства готовых оконных конструкций при помощи... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:20
2022-04-13T11:20
2022-04-13T11:20
корпорация мсп
ярославская область
ярославль
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила ярославской компании лизинговое финансирование на создание производства готовых оконных конструкций при помощи импортозамещающих технологий, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Стеклоград" получила лизинговое финансирование КМСП (при помощи дочерней Региональной лизинговой компании Ярославской области) на сумму 20 миллионов рублей для закупки отечественного производственного оборудования.При помощи новых мощностей компания в III квартале этого года планирует запустить собственное производство по выпуску готовых оконных конструкций мощностью около 80 тысяч изделий в год. В результате будут созданы новые рабочие места, а выручка компании, как ожидается, вырастет на 20%."Корпорация МСП в рамках антикризисной программы сохранила для малого бизнеса низкие ставки по лизингу оборудования. Для отечественного оборудования - 6%, для зарубежного - 8%. За поддержкой можно обратиться из любого региона страны и дистанционно подать заявку через личный кабинет на сайте Корпорации", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что для бизнеса доступна возможность включить в объем лизингового финансирования стоимость сопутствующих расходов: доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования.Основным видом деятельности ООО "Стеклоград" является производство клееных стеклопакетов для строительства, а также производство и обработка стеклянных изделий.Как отметила директор ООО "Стеклоград" Елена Сурнина, финансирование от КМСП дает возможность компании в условиях изменения рынка выйти в новый, смежный сегмент – производство готовых оконных конструкций."Спрос на свою продукцию мы фиксируем не только в сегменте многоэтажного и промышленного строительства, но и в сфере индивидуального строительства и ремонта.Нашим преимуществом при выходе в новый сегмент является готовность предлагать продукцию в широком диапазоне цен и необходимом объеме при сохранении высокого качества", - указала Сурнина.
https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778297050.html
https://ria.ru/20220311/moratoriy-1777712861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, ярославская область, ярославль
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила ярославской компании лизинговое финансирование на создание производства готовых оконных конструкций при помощи импортозамещающих технологий, сообщает пресс-служба корпорации.
Компания "Стеклоград" получила лизинговое финансирование КМСП (при помощи дочерней Региональной лизинговой компании Ярославской области) на сумму 20 миллионов рублей для закупки отечественного производственного оборудования.
При помощи новых мощностей компания в III квартале этого года планирует запустить собственное производство по выпуску готовых оконных конструкций мощностью около 80 тысяч изделий в год. В результате будут созданы новые рабочие места, а выручка компании, как ожидается, вырастет на 20%.
"Корпорация МСП
в рамках антикризисной программы сохранила для малого бизнеса низкие ставки по лизингу оборудования. Для отечественного оборудования - 6%, для зарубежного - 8%. За поддержкой можно обратиться из любого региона страны и дистанционно подать заявку через личный кабинет на сайте Корпорации", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что для бизнеса доступна возможность включить в объем лизингового финансирования стоимость сопутствующих расходов: доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования.
Основным видом деятельности ООО "Стеклоград" является производство клееных стеклопакетов для строительства, а также производство и обработка стеклянных изделий.
Как отметила директор ООО "Стеклоград" Елена Сурнина, финансирование от КМСП дает возможность компании в условиях изменения рынка выйти в новый, смежный сегмент – производство готовых оконных конструкций.
"Спрос на свою продукцию мы фиксируем не только в сегменте многоэтажного и промышленного строительства, но и в сфере индивидуального строительства и ремонта.
Нашим преимуществом при выходе в новый сегмент является готовность предлагать продукцию в широком диапазоне цен и необходимом объеме при сохранении высокого качества", - указала Сурнина.