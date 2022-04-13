https://ria.ru/20220413/finansirovanie-1783270561.html

КМСП поддержала импортозамещающее производство окон в Ярославле

КМСП поддержала импортозамещающее производство окон в Ярославле - РИА Новости, 13.04.2022

КМСП поддержала импортозамещающее производство окон в Ярославле

Корпорация МСП (КМСП) предоставила ярославской компании лизинговое финансирование на создание производства готовых оконных конструкций при помощи... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:20

2022-04-13T11:20

2022-04-13T11:20

корпорация мсп

ярославская область

ярославль

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила ярославской компании лизинговое финансирование на создание производства готовых оконных конструкций при помощи импортозамещающих технологий, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Стеклоград" получила лизинговое финансирование КМСП (при помощи дочерней Региональной лизинговой компании Ярославской области) на сумму 20 миллионов рублей для закупки отечественного производственного оборудования.При помощи новых мощностей компания в III квартале этого года планирует запустить собственное производство по выпуску готовых оконных конструкций мощностью около 80 тысяч изделий в год. В результате будут созданы новые рабочие места, а выручка компании, как ожидается, вырастет на 20%."Корпорация МСП в рамках антикризисной программы сохранила для малого бизнеса низкие ставки по лизингу оборудования. Для отечественного оборудования - 6%, для зарубежного - 8%. За поддержкой можно обратиться из любого региона страны и дистанционно подать заявку через личный кабинет на сайте Корпорации", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что для бизнеса доступна возможность включить в объем лизингового финансирования стоимость сопутствующих расходов: доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования.Основным видом деятельности ООО "Стеклоград" является производство клееных стеклопакетов для строительства, а также производство и обработка стеклянных изделий.Как отметила директор ООО "Стеклоград" Елена Сурнина, финансирование от КМСП дает возможность компании в условиях изменения рынка выйти в новый, смежный сегмент – производство готовых оконных конструкций."Спрос на свою продукцию мы фиксируем не только в сегменте многоэтажного и промышленного строительства, но и в сфере индивидуального строительства и ремонта.Нашим преимуществом при выходе в новый сегмент является готовность предлагать продукцию в широком диапазоне цен и необходимом объеме при сохранении высокого качества", - указала Сурнина.

https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778297050.html

https://ria.ru/20220311/moratoriy-1777712861.html

ярославская область

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, ярославская область, ярославль