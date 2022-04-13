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Более 700 украинцев пожелали эвакуироваться в Россию только за один день - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/evakuatsiya-1783422884.html
Более 700 украинцев пожелали эвакуироваться в Россию только за один день
Более 700 украинцев пожелали эвакуироваться в Россию только за один день - РИА Новости, 13.04.2022
Более 700 украинцев пожелали эвакуироваться в Россию только за один день
Более 700 граждан Украины выразили желание только за один день эвакуироваться в Россию, в общей сложности таких заявлений более 2,7 миллиона, заявил в среду... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:15
2022-04-13T22:15
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
украина
беженцы
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
мариуполь
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 700 граждан Украины выразили желание только за один день эвакуироваться в Россию, в общей сложности таких заявлений более 2,7 миллиона, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки поступило еще 738 обращений, а всего в базе данных их уже 2 747 156 из 2 127 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.По его словам, ежедневный анализ обращений граждан Украины на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также субъекты Федерации, к родным, близким и знакомым, проживающим в России, свидетельствует, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР на данный момент освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220411/evakuatsiya-1782957959.html
https://ria.ru/20220403/minoborony-1781574596.html
луганская народная республика
украина
донбасс
мариуполь
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луганская народная республика, украина, беженцы, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, мариуполь, днр
22:15 13.04.2022
 
Более 700 украинцев пожелали эвакуироваться в Россию только за один день

МО РФ: более 700 украинцев выразили желание только за один день эвакуироваться в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы на дороге из Мариуполя
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы на дороге из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 700 граждан Украины выразили желание только за один день эвакуироваться в Россию, в общей сложности таких заявлений более 2,7 миллиона, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки поступило еще 738 обращений, а всего в базе данных их уже 2 747 156 из 2 127 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.
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По его словам, ежедневный анализ обращений граждан Украины на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также субъекты Федерации, к родным, близким и знакомым, проживающим в России, свидетельствует, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР на данный момент освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаБеженцыМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДонбассМариупольДНР
 
 
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