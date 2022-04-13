https://ria.ru/20220413/energoresursy-1783295547.html

Россия может увеличить потребление энергоресурсов, заявил Путин

Россия может увеличить потребление энергоресурсов, заявил Путин - РИА Новости, 13.04.2022

Россия может увеличить потребление энергоресурсов, заявил Путин

Россия может увеличить у себя потребление и переработку энергоресурсов, в том числе перенаправить по другим направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:55

2022-04-13T12:55

2022-04-13T13:08

экономика

арктика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия может увеличить у себя потребление и переработку энергоресурсов, в том числе перенаправить по другим направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Что касается российской нефти, газа, угля - мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку угля, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.По его словам, для решения этой задачи используются все имеющиеся возможности, включая развитие транспортных коридоров, в том числе железнодорожный северный широтный ход.

https://ria.ru/20220413/arktika-1783298925.html

арктика

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, арктика