Британцам пришлось выбирать между едой и оплатой счетов

13.04.2022

2022-04-13T07:21

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Растущие счета за электроэнергию и рост цен на продукты питания подталкивают все большее число британских домохозяйств "к краю пропасти", пишет газета The Independent.Как отмечает издание, с соответствующим предупреждением к властям страны обратилась группа из представителей более чем 550 продовольственных банков. "Мы глубоко обеспокоены масштабами страданий, которые мы уже наблюдаем, а также нашей способностью предотвратить голодание граждан в ближайшие недели и месяцы", - говорится в письме британской "Независимой сети продовольственной помощи" премьеру Борису Джонсону, содержание которого приводит газета.Так, представитель организации Second Chance Medway Пенни Кивил заявила The Independent, что это "худшая нищета", которую она видела за 30 лет. "Люди приходят к нам в слезах и говорят: "Либо я плачу по счетам, либо кормлю детей"", - рассказала она. По ее словам, некоторым продовольственным банкам пришлось сократить объемы выдаваемой еды, так как спрос превышает предложение.Координатор продовольственного банка Micah Liverpool Пол О'Брайен сообщил изданию, что спрос на помощь резко вырос в последние месяцы. "Таких трудностей я еще не видел: мы видим семьи, живущие в одной комнате, чтобы согреться, потому что они не могут позволить себе включить отопление", — заявил он.В свою очередь, представители благотворительной организации Citizens Advice рассказали, что некоторые родители прибегают к ручной стирке одежды, потому что не могут позволить себе включить стиральную машину, а другие кутаются в одеяла, так как не могут позволить себе пользоваться отоплением.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента. По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

