https://ria.ru/20220413/dzhonson-1783310888.html

Более половины британцев считают, что Джонсон должен уйти, показал опрос

Более половины британцев считают, что Джонсон должен уйти, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2022

Более половины британцев считают, что Джонсон должен уйти, показал опрос

Более половины британцев считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку на фоне скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:44

2022-04-13T13:44

2022-04-13T13:47

в мире

борис джонсон

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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Более половины британцев считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку на фоне скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна из-за коронавируса, свидетельствуют данные опроса YouGov.Джонсон во вторник извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил соответствующий штраф, На вопрос, уйдет ли он в отставку из-за штрафа, премьер-министр ответил: "Я хочу иметь возможность продолжать выполнять свой мандат и решать проблемы в стране".В опросе, который провела компания YouGov, участвовали 2 464 взрослых британца. Респондентам задавали вопрос: "Должен ли Джонсон уйти в отставку или остаться на посту премьера?" Результаты опроса показали, что 57% ответили, что Джонсону следует покинуть должность, 30% - что он должен остаться премьером, еще 13% ответили, что не знают.Для Джонсона это означает увеличение числа тех, кто считает, что он должен уйти в отставку, на 10 процентных пунктов по сравнению с 8 марта, когда за его отставку выступили 47%, а 36% сказали, что он должен остаться.При этом три четверти опрошенных (75%) считают, что Джонсон сознательно лгал, рассказывая о событиях, связанных с этим скандалом.В заявлении Джонсона, распространённом его канцелярией, он отметил, что в день 19 июня, о котором идёт речь, он работал с 7 утра, председательствовал на восьми заседаниях, в том числе встрече комитета кабинета министров по стратегии борьбы с COVID-19, в также посетил с визитом школу.В январе лондонская полиция начала расследование 12 собраний, во время которых могли быть нарушены санитарные нормы, введенные из-за COVID-19.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.

https://ria.ru/20220412/vecherinki-1783206545.html

https://ria.ru/20220406/dzhonson-1782048590.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон