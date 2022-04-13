15:27 13.04.2022 (обновлено: 15:34 13.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка десять ракет из БМ-21 "Град"
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЛегковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Ленинский район): выпущено десять ракет из БМ21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.