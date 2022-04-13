https://ria.ru/20220413/donbass-1783341942.html
Следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в Трехизбенке в ЛНР
Следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в Трехизбенке в ЛНР - РИА Новости, 13.04.2022
Следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в Трехизбенке в ЛНР
Военные следователи обнаружили временный пункт дислокации украинских войск в селе Трехизбенка в ЛНР и оставленные там гранатометы NLAW, сообщается в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:40
2022-04-13T15:40
2022-04-13T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
россия
луганская народная республика
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следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Военные следователи обнаружили временный пункт дислокации украинских войск в селе Трехизбенка в ЛНР и оставленные там гранатометы NLAW, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Сотрудниками военного следственного отдела СК РФ в ходе выезда в населенный пункт Трехизбенка совместно с войсками Народной милиции ЛНР обнаружен временный пункт дислокации войсковой части А4395 (42 отдельный мотопехотный батальон), входящий в состав войсковой части А1736 (57 отдельная мотопехотная бригада)", - говорится в сообщении.В ходе осмотра были обнаружены служебная документация, а также гранатометы NLAW, которые оставили покинувшие позицию украинские военнослужащие.О переходе Трехизбенки под контроль ЛНР в республике заявили 27 февраля - вскоре после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220411/kinzhal-1782987220.html
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Следователи обнаружили в ЛНР временный пункт дислокации украинских войск
Военными следователями обнаружен временный пункт дислокации украинской войсковой части А4395
2022-04-13T15:40
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире
15:40 13.04.2022 (обновлено: 16:31 13.04.2022)
Следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в Трехизбенке в ЛНР
Следователи нашли временный пункт дислокации украинских войск в Трехизбенке в ЛНР