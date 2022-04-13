https://ria.ru/20220413/donbass-1783341942.html

Следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в Трехизбенке в ЛНР

Следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в Трехизбенке в ЛНР - РИА Новости, 13.04.2022

Следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в Трехизбенке в ЛНР

Военные следователи обнаружили временный пункт дислокации украинских войск в селе Трехизбенка в ЛНР и оставленные там гранатометы NLAW, сообщается в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:40

2022-04-13T15:40

2022-04-13T16:31

обострение ситуации в днр и лнр

россия

луганская народная республика

украина

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Военные следователи обнаружили временный пункт дислокации украинских войск в селе Трехизбенка в ЛНР и оставленные там гранатометы NLAW, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Сотрудниками военного следственного отдела СК РФ в ходе выезда в населенный пункт Трехизбенка совместно с войсками Народной милиции ЛНР обнаружен временный пункт дислокации войсковой части А4395 (42 отдельный мотопехотный батальон), входящий в состав войсковой части А1736 (57 отдельная мотопехотная бригада)", - говорится в сообщении.В ходе осмотра были обнаружены служебная документация, а также гранатометы NLAW, которые оставили покинувшие позицию украинские военнослужащие.О переходе Трехизбенки под контроль ЛНР в республике заявили 27 февраля - вскоре после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220411/kinzhal-1782987220.html

https://ria.ru/20220413/donbass-1783278055.html

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Дарья Буймова

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Следователи обнаружили в ЛНР временный пункт дислокации украинских войск Военными следователями обнаружен временный пункт дислокации украинской войсковой части А4395 2022-04-13T15:40 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире