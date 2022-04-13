https://ria.ru/20220413/donbass-1783272319.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:26
2022-04-13T11:26
2022-04-13T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763529617_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e317e587d7e5206b7ee5655f9cab843a.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.01 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - написало представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/golmovskiy-1783258834.html
https://ria.ru/20220413/obstrely-1783249043.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763529617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_659718d3a66b4ca021cfbd0c1119b3cf.jpg
"Дочке оторвало ступню, жене сильно порвало руку" – житель Ясиноватой об очередном обстреле ВСУ
«Дочке оторвало ступню, вторую ногу перебило, сейчас она в реанимации... Жене сильно порвало руку. В соседний двор прилетело… Женщина померла, тётя Валя её зовут. Мужу её в голову прилетел осколок, он сейчас в больнице, в хирургии». Житель Ясиноватой рассказал Народной милиции ДНР о последствиях очередного обстрела ВСУ.
2022-04-13T11:26
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
11:26 13.04.2022 (обновлено: 11:44 13.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града"