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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/donbass-1783272319.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:26
2022-04-13T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.01 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - написало представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/golmovskiy-1783258834.html
https://ria.ru/20220413/obstrely-1783249043.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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"Дочке оторвало ступню, жене сильно порвало руку" – житель Ясиноватой об очередном обстреле ВСУ
«Дочке оторвало ступню, вторую ногу перебило, сейчас она в реанимации... Жене сильно порвало руку. В соседний двор прилетело… Женщина померла, тётя Валя её зовут. Мужу её в голову прилетел осколок, он сейчас в больнице, в хирургии». Житель Ясиноватой рассказал Народной милиции ДНР о последствиях очередного обстрела ВСУ.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
11:26 13.04.2022 (обновлено: 11:44 13.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.01 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - написало представительство в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 10:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 09:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска дважды за пять минут обстреляли из "Града" Ясиноватую
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)
 
 
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