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В Подмосковье готовы принять 240 детей из Донбасса в приемные семьи

В Подмосковье готовы принять 240 детей из Донбасса в приемные семьи - РИА Новости, 13.04.2022

В Подмосковье готовы принять 240 детей из Донбасса в приемные семьи

В Московской области готовы принять в приемные семьи и семейные центры 240 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:46

2022-04-13T14:46

2022-04-13T14:46

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Московской области готовы принять в приемные семьи и семейные центры 240 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Дети приедут в Московскую область уже на следующей неделе. А всего Подмосковье готово принять в приемные семьи и в семейные центры 240 ребят из ЛДНР", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/siroty-1782191240.html

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Алёна Пава

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