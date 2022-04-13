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В Подмосковье готовы принять 240 детей из Донбасса в приемные семьи - РИА Новости, 13.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220413/deti-siroty-1783327884.html
В Подмосковье готовы принять 240 детей из Донбасса в приемные семьи
В Подмосковье готовы принять 240 детей из Донбасса в приемные семьи - РИА Новости, 13.04.2022
В Подмосковье готовы принять 240 детей из Донбасса в приемные семьи
В Московской области готовы принять в приемные семьи и семейные центры 240 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:46
2022-04-13T14:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
украина
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Московской области готовы принять в приемные семьи и семейные центры 240 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Дети приедут в Московскую область уже на следующей неделе. А всего Подмосковье готово принять в приемные семьи и в семейные центры 240 ребят из ЛДНР", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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московская область (подмосковье), россия, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, днр, лнр
14:46 13.04.2022
 

В Подмосковье готовы принять 240 детей из Донбасса в приемные семьи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДети на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России
Дети на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Московской области готовы принять в приемные семьи и семейные центры 240 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Дети приедут в Московскую область уже на следующей неделе. А всего Подмосковье готово принять в приемные семьи и в семейные центры 240 ребят из ЛДНР", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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