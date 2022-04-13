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Вице-премьер Крыма заявил, что денацификация Украины потребует два этапа - РИА Новости, 13.04.2022
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Вице-премьер Крыма заявил, что денацификация Украины потребует два этапа
Вице-премьер Крыма заявил, что денацификация Украины потребует два этапа - РИА Новости, 13.04.2022
Вице-премьер Крыма заявил, что денацификация Украины потребует два этапа
Денацификация Украины потребует два основных этапа, первоочередной связан с денацификацией власти, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T05:24
2022-04-13T05:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Денацификация Украины потребует два основных этапа, первоочередной связан с денацификацией власти, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.По его словам, после денацификации власти настанет черед денацификации образования, информационного поля, СМИ и сознания части украинского народа, отравленных нацистской идеологией."Это длительный этап, который будет осуществляться на протяжении, как я полагаю, ряда лет. Но он сможет быть реализован только в том случае, если денацифицирована будет сама власть Украины", - сказал постпред.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/zalozhniki-1783215912.html
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в мире, россия, украина, донбасс
05:24 13.04.2022
 
Вице-премьер Крыма заявил, что денацификация Украины потребует два этапа

Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что денацификация Украины потребует два основных этапа

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов со стороны ВСУ
Последствия обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Денацификация Украины потребует два основных этапа, первоочередной связан с денацификацией власти, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
"Денацификация Украины, на мой взгляд, делится на два основных этапы. Первоочередной этап, который является одной из целей специальной военной операции, – денацификация власти на Украине, которая создана и используется Западом как инструмент для насаждения украинскому обществу нацисткой идеологии. Без этого невозможно говорить о дальнейшей денацификации страны", - сказал Мурадов.
По его словам, после денацификации власти настанет черед денацификации образования, информационного поля, СМИ и сознания части украинского народа, отравленных нацистской идеологией.
"Это длительный этап, который будет осуществляться на протяжении, как я полагаю, ряда лет. Но он сможет быть реализован только в том случае, если денацифицирована будет сама власть Украины", - сказал постпред.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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