https://ria.ru/20220413/bumaga-1783263804.html

В Германии заявили о риске остаться без бумаги при эмбарго на газ из России

В Германии заявили о риске остаться без бумаги при эмбарго на газ из России - РИА Новости, 13.04.2022

В Германии заявили о риске остаться без бумаги при эмбарго на газ из России

Возможное прекращение поставок российского природного газа в результате ситуации на Украине может оказать значительное влияние на производство бумаги в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:48

2022-04-13T10:48

2022-04-13T11:06

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германия

европа

россия

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БЕРЛИН, 13 апр – РИА Новости. Возможное прекращение поставок российского природного газа в результате ситуации на Украине может оказать значительное влияние на производство бумаги в Германии, заявил агентству dpa гендиректор отраслевой ассоциации Die Papierindustrie Александр фон Райбниц."Газовое эмбарго фактически означало бы остановку производства бумажной промышленности по всей стране", - сказал он, добавив, что такое развитие затронуло бы производство упаковки продуктов питания и лекарств, а также гигиенической бумаги для медицины, ухода и для дома, фильтров, бумаги для печатной продукции.В Германии в настоящее время наблюдается рост спроса на бумажную упаковку в связи с новыми экологическими целями властей, которые предусматривают, в частности, отказ от пластика. Заводы нарастили мощности, в 2021 году произведено более 23 миллионов тонн продукции. Ввоз макулатуры достиг рекордной величины; ни одна страна не импортирует больше макулатуры, чем Германия. По данным отрасли, каждая третья тонна макулатуры в Европе перерабатывается в Германии.Природный газ с долей 55% является самым важным топливом в отрасли. Только 15% из 26 необходимых ежегодно тераватт-часов, вырабатываемых за счет природного газа, могут быть заменены другими источниками энергии к следующей зиме, считает гендиректор ассоциации Die Papierindustrie.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, германия, европа, россия