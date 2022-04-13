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В Германии заявили о риске остаться без бумаги при эмбарго на газ из России
В Германии заявили о риске остаться без бумаги при эмбарго на газ из России - РИА Новости, 13.04.2022
В Германии заявили о риске остаться без бумаги при эмбарго на газ из России
Возможное прекращение поставок российского природного газа в результате ситуации на Украине может оказать значительное влияние на производство бумаги в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:48
2022-04-13T10:48
2022-04-13T11:06
экономика
германия
европа
россия
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БЕРЛИН, 13 апр – РИА Новости. Возможное прекращение поставок российского природного газа в результате ситуации на Украине может оказать значительное влияние на производство бумаги в Германии, заявил агентству dpa гендиректор отраслевой ассоциации Die Papierindustrie Александр фон Райбниц."Газовое эмбарго фактически означало бы остановку производства бумажной промышленности по всей стране", - сказал он, добавив, что такое развитие затронуло бы производство упаковки продуктов питания и лекарств, а также гигиенической бумаги для медицины, ухода и для дома, фильтров, бумаги для печатной продукции.В Германии в настоящее время наблюдается рост спроса на бумажную упаковку в связи с новыми экологическими целями властей, которые предусматривают, в частности, отказ от пластика. Заводы нарастили мощности, в 2021 году произведено более 23 миллионов тонн продукции. Ввоз макулатуры достиг рекордной величины; ни одна страна не импортирует больше макулатуры, чем Германия. По данным отрасли, каждая третья тонна макулатуры в Европе перерабатывается в Германии.Природный газ с долей 55% является самым важным топливом в отрасли. Только 15% из 26 необходимых ежегодно тераватт-часов, вырабатываемых за счет природного газа, могут быть заменены другими источниками энергии к следующей зиме, считает гендиректор ассоциации Die Papierindustrie.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, европа, россия
10:48 13.04.2022 (обновлено: 11:06 13.04.2022)
В Германии заявили о риске остаться без бумаги при эмбарго на газ из России
Производители в Германии предупредили о риске остаться без бумаги при газовом эмбарго
БЕРЛИН, 13 апр – РИА Новости.
Возможное прекращение поставок российского природного газа в результате ситуации на Украине может оказать значительное влияние на производство бумаги в Германии, заявил агентству dpa
гендиректор отраслевой ассоциации Die Papierindustrie Александр фон Райбниц.
"Газовое эмбарго фактически означало бы остановку производства бумажной промышленности по всей стране", - сказал он, добавив, что такое развитие затронуло бы производство упаковки продуктов питания и лекарств, а также гигиенической бумаги для медицины, ухода и для дома, фильтров, бумаги для печатной продукции.
В Германии
в настоящее время наблюдается рост спроса на бумажную упаковку в связи с новыми экологическими целями властей, которые предусматривают, в частности, отказ от пластика. Заводы нарастили мощности, в 2021 году произведено более 23 миллионов тонн продукции. Ввоз макулатуры достиг рекордной величины; ни одна страна не импортирует больше макулатуры, чем Германия. По данным отрасли, каждая третья тонна макулатуры в Европе
перерабатывается в Германии.
Природный газ с долей 55% является самым важным топливом в отрасли. Только 15% из 26 необходимых ежегодно тераватт-часов, вырабатываемых за счет природного газа, могут быть заменены другими источниками энергии к следующей зиме, считает гендиректор ассоциации Die Papierindustrie.